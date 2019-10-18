28% онлайн-изданий демонстрируют прозрачность своих данных — исследование

По состоянию на сентябрь 2019 только 28% всеукраинских информационных сайтов демонстрируют прозрачность по критериям публикации контактных данных, информации о главном редакторе и владельце издания. Об этом сообщает ИМИ.

Исследование «Института массовой информации» охватило 50 новостных сайтов украинского сегмента интернета (по данным SimilarWeb).

По результатам исследования, преимущественно открытыми сайтами, которые предоставили информацию по всем трем пунктам, оказались 14 украинских медиа из 50 (28% общего количества): УНИАН, «Новое время», «Лига», ZIK, Facenews, УНН, «КП в Украине», «Фокус», «Буквы», «Зеркало недели», «Страна», «Апостроф», «Українські Новини», «Економічні новини».

Еще 18% сайтов предоставили информацию лишь об одном из пунктов, таких сайтов насчитывается 9: ТСН, «Цензор», «Хроніка», «Багнет», «Слово і діло», «Коментарі», «Вести», «Знай.юа», «Корреспондент».

Остальные 52% сайтов продемонстрировали средний уровень открытости (информация содержалась лишь по двум или трем критериям, но была неполной): «Обозреватель», «Сегодня», канал «24», «РБК-Україна», ICTV, «Гордон», «Українська правда», 112, «Газета.юа», «Телеграф», Newsone, «Главком», «Політека», «Експрес», «Укрінформ», «Радіо Свобода», «Факти», Zaxid.net, Podrobnosti.ua, «Хвиля», «Громадське», «Інтерфакс», «Прямий», «Вголос», «Антикор», «ГолосUA».

Никакой информации о себе уже второй год подряд не подает один сайт — From-ua.com.

Все три вида контактных данных (почтовый и электронный адреса, телефон) имелись у 70% веб-сайтов.

ИМИ отмечает, что с информацией о конечных бенефициарах дела обстоят хуже: лишь на 11 сайтах из 50 (22%) были данные о владельцах. Но семь из этих ресурсов принадлежат телеканалам или их новостным передачам, поэтому в их случае трудно говорить о добровольной прозрачности, ведь обнародовать структуру собственности телеканалы обязывает профильный закон, говорится в исследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре зафиксировали 18 нарушений цифровых прав в Украине.

Фото: IMI, Unsplash

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