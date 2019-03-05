Звезды украинского бизнеса выступят на UMB 2019

Эксперты, топ-менеджеры, предприниматели, достигшие успеха, собственники бизнеса, инвесторы, стартаперы, – все соберутся на бизнес-событии года в Западной Украине, во Львове, на Ukrainian Business Marathon.

24 топовых эксперта поделятся опытом и кейсами из собственного опыта ведения бизнеса. Программа события будет поделена на следующие блоки: «Психология», «Команда», «Продукт», «Маркетинг», «Продажи», «Бренд и PR». Участвуя в UBM, участники не только получат сертификаты и полезные знания, но и смогут эффективно проработать нетворкинг в бизнес-игре.

Это фишка мероприятия, призванная дать участникам возможность проявить свои предпринимательские качества и получить ценные призы от спикеров и партнеров. Игра действительно покоряет своим масштабом – организаторы готовят 12 млн игровых долларов и десятки тысяч визиток с изображением элементов игры. Поговаривают, что во время первого UBM был участник, который, разочаровавшись в неидеальности игры, создал собственный банк, начал демпинговать игровые банки и аккумулировал 30% всей игровой валюты.

Подробности об UMB читайте по ссылке.

Фото: Gettty Images