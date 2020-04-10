Звезды сериала «Секс в большом городе» запустили подкаст

Актрисы Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер воссоединилась со своими коллегами из «Секс в большом городе» для запуска подкаста. Об этом пишет The Sun.

Новый подкаст получил название The Bradshaw Boys и его целью будет поддержать медицинских работников во время пандемии коронавируса и рассказать их истории.

Кроме Ким Кэтролл и Джессики Паркер в подкасте примут участие Синтия Никсон и Кристин Дэвис, а также и второстепенные персонажи ситкома: Вилли Гарсон (Standford Blanchard), Дэвид Эйгенберг (Стив Брэйди), Марио Кантоне (Энтони Марьентино) и Бен Вебер (Шкипер).

Напомним, ранее актер Джон Красински запустил YouTube-шоу Some Good News, а звезда «Клиники» Зак Брафф выпустил подкаст о сериале.

Фото: HBO

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