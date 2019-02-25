🎓⚖Зураб Аласания подал в суд на решения наблюдательного совета общественного вещателя

Исковое заявление обнародовал в Facebook юрист юридической фирмы «Анте» Андрей Гук.

В обнародованном им документе отмечается, что Зураб Аласания считает решение наблюдательного совета о досрочном прекращении трудового контракта и последующие связанные решения незаконными и обращается в суд с целью защиты своих трудовых прав.

В частности, он будет просить суд признать незаконным и отменить несколько решений наблюдательного совета НОТУ от 31 января 2019 года: о внесении в повестку дня заседания вопроса о досрочном прекращении контракта и его рассмотрении в закрытом режиме; о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней; о прекращении контракта досрочно на основании п. 7.4.2.1 контракта (недостаточная квалификация); о назначении исполняющим обязанности председателя правления Николая Чернотицкого.

Кроме того, Зураб Аласания будет просить суд признать незаконным и отменить решение наблюдательного совета от 12 февраля 2019 года об установлении даты прекращения контракта 6 мая 2019 года.

Он также будет просить суд признать незаконным и отменить решение председателя наблюдательного совета Татьяны Лебедевой об истечении срока полномочий председателя правления и решение и. о. председателя наблюдательного совета Светланы Остапы об истечении срока полномочий председателя правления 6 мая 2019 года.

Адвокат Аласании будет просить суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании с уведомлением (вызовом) участников дела.

Ответчиками по иску являются ПАО «НОТУ», члены наблюдательного совета Татьяна Лебедева (экс-председатель) и Светлана Остапа (исполняющая обязанности председателя), а третьими лицами – члены наблюдательного совета Алексей Панич, Вячеслав Козак и Вадим Миский (секретарь).

Как известно, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией. Врио председателя правления НОТУ должен стать член правления НОТУ Николай Чернотицкий. 12 февраля наблюдательный совет НОТУ установил дату расторжения контракта 6 мая.

Зураб Аласания руководил телеканалом «UA:Перший» с марта 2014 по ноябрь 2016 года. Весной 2017-го наблюдательный совет новосозданного НОТУ по результатам открытого конкурса избрал его председателем правления общественного вещателя сроком на четыре года.

Фото: НОТУ