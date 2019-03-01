🙈 ZIK ответил журналисту, который уволился из-за эфира с Гладковским

О своем увольнении Алексей Братущак сообщил в блоге на «Украинской правде». «Из разных источников мне стало известно: владелец ZIKа Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом», - написал он.

После такого вероятного сотрудничества журналист заметил увеличение количества трансляций, освещающих деятельность Порошенко, повышение финансирования телеканала, цензуру и выборочно приглашенных гостей.

Среди последних был – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, которого подозревают во владении домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а у его жены и дочери – наличие российского гражданства. После этих обвинений он появился на телеканале ZIK, чтобы попробовать их опровергнуть.

Второй гость – заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и один из ближайших соратников Порошенко Олег Гладковский. Его пригласили на телеканал сразу после публикации расследования о его сыне Игоре. Журналисты утверждают, что Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем связанных с хищением в оборонном комплексе. В эфире ZIKа Гладковский-старший также заявил о непричастности себя и сына к обвинениям в хищении.

«К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных «зашкваров». Какие даже для «Прямого» считаются перебором. «Интервью» Семочко и Гладковского – самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастные к этим "интервью" журналисты чувствуют, как будто в дерьме искупались. От которого просто так не отойдешь, вовек не отмоешься», - подчеркнул Алексей Братущак.

В это время телеканал ZIK распространил сообщение, которым опровергает обвинения в «тесном сотрудничестве» с Администрацией президента. Олега Гладковского выбрали гостем программы Vox Populi зрители, поскольку он «бесспорный ньюзмейкер». «Поэтому выбор зрителей программы Vox Populi на телеканале ZIK Гладковсього в качестве гостя эфира понятно и закономерно», - уверяет телеканал.

Олег Гладковский принял участие в программе, где только зрители задают вопросы гостю, потому, что «считает редакционную политику сбалансированной»: «Программе Vox Populi почти 2 года. Это беспрецедентный интерактивная площадка для зрителей, проект, гостей которого выбирает аудитория собственноручно путем голосования на сайте. Все желающие могут проголосовать за имеющуюся кандидатуру или предложить свою. Каждый также может задать гостю вопрос - в комментариях к эфиру и непосредственно во время программы по телефону горячей линии или через Skype. ZIKу известно, что господина Гладковского приглашали на эфиры и другие телеканалы. Однако, как заметил сам чиновник, выбрал ZIK, как медиаплощадку со сбалансированной редакционной политикой», - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что Алексей Братущак работал политическим обозревателем итогового еженедельника «Первые о главном. Детали». У вещателя вызывает удивление, почему именно сейчас журналист решил поднять эту тему: «Что касается «тесного сотрудничества» канала с Администрацией президента, то руководство ZIKа удивляет, почему свою принципиальную позицию журналист решил продемонстрировать именно сейчас. А не тогда, когда Алексей только пришел на ZIK, когда каналу приписывали «продажу» Виктору Медведчуку. Или позже – Дмитрию Фирташу», - добавляет вещатель.

Телеканал утверждает, что остается равноудаленным ко всем политическим силам, а все платные материалы о политиках выходят как предвыборная агитация. «Для тех, кто вне эфирного «пула» других каналов через свою политическую позицию, ZIK всегда открытым. Относительно коммерческого сотрудничества телеканала ZIK не только с БПП, но и с другими политическими партиями, то размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании соглашений с кандидатами на пост президента и обязательно осуществления предварительной оплаты использования эфира канала за счет средств избирательного фонда кандидата. Другого действующим законодательством не предусмотрено», - отмечает телеканал.

Отметим, в сети резко раскритиковали эфир с Гладсковским, указав в частности на подставные звонки и чтения текста гостя из суфлера.

Напомним, программа «Наші гроші» в понедельник вышла с сюжетом, в котором говорится о причастности к коррупции Олега Гладковского и его сына Игоря в закупках в оборонной сфере. Последний через суд обещал потребовать опровержения недостоверной информации.

Фото: ZIK