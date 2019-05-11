🔥 Журналисты волынского телеканала опубликовали видео конфликта с таможенниками

Луцкий телеканал «Аверс», журналисты которого 8 мая заявили о нападении на них сотрудников местной таможни, 9 мая в выпуске новостей показал видео конфликта. 8 мая съемочная группа «Аверса» приехала в ресторан в селе Свитязь Шацкого района Волынской области на день рождения начальника таможенного поста «Ягодин» Александра Оникийчука.

Сотрудники телеканала утверждают, что на материалы телеканала о пропуске через границу 1300 кг янтаря под видом топлива руководство таможни не реагирует. Журналисты отметили, что за столом в ресторане находился «весь бомонд Волынской таможни» и гости Оникийчука были не рады прессе. «Между тем нашего оператора отводит в сторону человек, которого мы видели за одним столом с таможенниками. И повреждает камеру», – сказано в материале.

После этого, по слова авторов сюжета, съемочную группу вывел в соседний зал заместитель начальника одного из отделов Волынской таможни и муж владелицы отельно-ресторанного комплекса «Лемарк» Александр Марчук. «Самое страшное произошло на улице, как только мы вышли с так называемых переговоров. На нас напали пьяные таможенники, которые были на именинах Александра Оникийчука. Начали повреждать технику, срывать удостоверения с шей. И силой забирать телефоны. Напали и избили водителя и оператора. Разбили камеру. У водителя похитили водительское удостоверение, документы на автомобиль и банковские карточки», – заявили авторы.

Журналистка подчеркнула, что у нее повреждена рука и что заместитель начальника одного из отделов «Ягодина» Виктор Лончук обещал ее на следующий день «закопать». «На место происшествия мы вызвали полицию и скорую. Написали все необходимые заявления и дали объяснения. Доказательства преступлений мы предоставляем полиции, надеемся, что нападавшие, которых мы опознали, будут отвечать согласно законодательству, несмотря на свои высокие должности», – сказано в материале.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области сообщила, что сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины: «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «открытое хищение чужого имущества – грабеж» и «умышленное легкое телесное повреждение».

Напомним, Европейская федерация журналистов 10 мая приняла специальное заявление солидарности с украинскими коллегами, ставшими жертвами преследований в РФ, Крыму и на оккупированном Донбассе.

Фото: МИП