Суд обязал Иран выплатить журналисту Washington Post $180 млн

Федеральный судья вынес решение, согласно которому иранское правительство должно выплатить журналисту Washington Post Джейсону Резаяну и его семье ущерб в размере $180 млн из-за его 18-месячного заключения во время американо-иранских переговоров по ядерному вопросу в 2014 году. Об этом сообщил Washington Post.

Суд заявил, что это необходимо для предотвращения захвата американских заложников в будущем.

Резаян и его жена были арестованы 22 июля 2014 года и помещены в одиночные камеры. Под угрозой казни, физического увечья и расчленения его семья давала показания в начале этого года. Резаян провел 544 дня в заключении, а его жена была освобождена через два месяца.

Окружной судья США Ричард Леон из Вашингтона вынес решение по умолчанию против Ирана, который не ответил на иск после двухдневного слушания в январе.

Согласно решению суда, иранские власти доложны заплатить Резаяну $23,8 млн в качестве компенсации «за боль, страдания и экономические потери»; его брату Али – $2,7 млн и их матери Марии – $3,1 млн. Также семья журналиста должна получить за моральный ущерб $150 млн.

«Держать человека в заложниках и пытать его, чтобы получить рычаги воздействия в переговорах с Соединенными Штатами — возмутительно, это заслуживает наказания», — цитирует Леона Washington Post.

Адвокат Резаяна Дэвид Боукер заявил, что семья запрашивала возмещение морального ущерба в размере $44 млн и $1 млрд, «чтобы заставить иранские власти пересмотреть издержки и выгоды» от использования заложников и терроризма в качестве инструментов дипломатического воздействия.

Фото: Pixabay

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