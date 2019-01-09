Журналистку Deutsche Welle в Турции посадят за статью об офшорах
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Журналистку Deutsche Welle в Турции посадят за статью об офшорах

от Telekritika
От Telekritika 9
Главная Новости Журналистку Deutsche Welle в Турции посадят за статью об офшорах

Турецкий суд счел, что своей публикацией Пэлин Ункер «оскорбила и оклеветала госслужащего».

В Турции журналистику Deutsche Welle Пэлин Ункер осудили на 13 месяцев и 15 дней заключения за статью о возможной связи сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма с офшорными компаниями на Мальте. Об этом сообщает DW.

«Это уже стало частью жизни журналиста. Мы с друзьями привыкли ко встречам в залах суда», – говорит журналистка.

Публикация Ункер размещена в турецкой еженедельной газете Cumhuriyet, в которой сама журналистка уже не работает.

Сам приговор, с формулировкой «за оскорбление и клевету в адрес госслужащего», был вынесен судом на основании иска Йылдырыма и двух его сыновей.

Кроме тюремного заключения, Ункер также обязали выплатить $1570 штрафа.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и его можно обжаловать.

Фото: DW

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