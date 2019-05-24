📢 Журналиста Liga.net не избивали, а оттеснили от гаранта с применением силы

Ситуация с избиением охранниками президента Владимира Зеленского специального корреспондента Liga.net Юрия Смирнова 23 мая во время конференции iForum-2019 преувеличена – журналиста не били, а оттеснили от гаранта с применением силы. Об этом в своей колонке на сайте издания и в комментарии Национальному союзу журналистов Украины сообщил сам журналист, отметив, что не намерен обращаться в милицию о препятствовании его профессиональной деятельности.

«Никакого избиения не было. Сотрудники госохраны любят во время выполнения своих обязанностей очень активно размахивать руками, потому что считают, если объект, который они охраняют, движется, то они имеют право отметать на его пути все, что попадается. Конечно и журналисты, и просто присутствовавшие на мероприятии попадались им по пути, и во время такого отталкивания их локти и попали мне в живот», – рассказывает Юрий Смирнов.

«Обе руки я держал сверху, поскольку пытался снимать видео для вопроса Зеленскому. (…) Но даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. (…) При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот. Это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком “избиении” речи быть не может. Это было классическое поведение УДОшников (…) У меня нет ни синяков, ни следов побоев», – пишет Смирнов в своей колонке на сайте, отмечая, что Голобородько приезжал в АП на велосипеде, а в реальности «велосипед» – это «целый автобус, набитый охранниками».

При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот. Это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком “избиении” речи быть не может.

В полицию журналист обращаться не планирует, но надеется, что после произошедшего будут сделаны определенные выводы и охрана будет более демократично относиться к журналистам, которые «хотят выполнять свои профессиональные обязанности и поставить спикеру вопрос». Журналист отмечает, что вчера после события многие СМИ подхватили фразу «трижды получил в живот», которая была опубликована в новости на сайте издания, и подали ситуацию «в значительно более сгущенных красках», чем было на самом деле.

«Вот это «трижды получил в живот» – не значит, что сотрудник охраны повернулся в мою сторону и трижды умышленно ударил. Но был также еще один случай на этом мероприятии: когда Владимир Александрович начал двигаться в сторону выхода, а я проводил съемку и в это время находился позади круга из охранников, которые окружили президента, ко мне подошел охранник, взял за руку и передвинул на несколько метров назад. Тогда реально не понял таких действий, ведь находился позади Зеленского, поэтому что мог бы ему сделать?.. Говорить, были ли эти действия умышленными или нет… пусть будет на их совести. Но мне кажется, что охранники должны вести себя более или менее спокойно», – отмечает Юрий Смирнов.

Как сообщило издание Liga.net, новоизбранный президент рассматривал стенды на iForum в окружении десятка работников УГО. Когда журналисты пытались задать вопрос Владимиру Зеленскому, в частности о кадровых назначениях, президент ответил: «Давайте не про политику… Сегодня говорим только об инновациях». При этом, когда его попросили о селфи, Зеленский ответил с улыбкой: «Это уже можно».

«Многочисленные бодигарды постоянно оттесняли его (журналиста. – Ред.) с применением силы. В итоге корреспондент трижды получил в живот локтем и ушел с оттоптанными ногами. Мы хотели задать вопрос президенту о том, чем он руководствовался, назначая первым заместителем главы СБУ своего друга Ивана Баканова, не имеющего опыта в правоохранительных органах», – говорится в новости издания, подкрепленной соответствующими фотографиями.

«Было ли сознательное препятствование профессиональной журналистской деятельности? Вернувшись с мероприятия и анализируя ситуацию, сам задумался над этим вопросом. В общем все журналисты, которые были там, могут говорить о препятствовании, ведь они пытались задать вопросы, но возможности им не давали. Однако подобные ситуации были и при Петре Алексеевича, когда он бывал на массовых мероприятиях. Избиением назвать то, что случилось, трудно, это просто неприятный инцидент. Синяков на теле или каких-либо следов не осталось, и даже близко не было», – отмечает Юрий Смирнов.

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк сделала пост в Facebook, дав свою оценку ситуации, акцентируя именно на избиении журналиста. «Охранник президента Зеленского избил журналиста Лиги. На iForum. Что ни день, то шок от «новой власти». Требуем оперативного расследования и наказания виновного, а также извинений от Зеленского», – написала она на своей странице в Facebook. Пост Романюк перепечатали ряд СМИ, не дополняя информацию. Самой Романюк на мероприятии не было.

Главный редактор издания Борис Давиденко акцентирует в Facebook, что избиения не было и просит ознакомиться с версией событий непосредственно от автора:

Журналист отмечает, что абсолютно все участники форума проходили рамку металлодетектора и специальный досмотр работниками госохраны, проверялись личные вещи. «Поэтому удивительно, почему настолько активно охранники отталкивали всех, чтобы никто даже на полметра не приблизился к президенту. Вместе с тем, все журналисты на мероприятии имели соответствующие бейджи, но охранник, который меня схватил за руку, был на тот момент у меня за спиной. Поэтому он не видел удостоверения. Но даже у участников мероприятия были свои специальные бейджи, поэтому, видимо, охранники не слишком считались с такими маркировками», – рассказывает Юрий Смирнов.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что резонанс, который получила информация о возможном избиении журналиста президентской охраной, является основанием для новой команды сделать ревизию отношения Управления государственной охраны к работникам СМИ. «Жалобы на агрессивное отношение сотрудников УГО к журналистам мы получаем постоянно. Особенно напряженной была ситуация в ходе президентской кампании, возмутительным было сознательное избиение госохраной в свое время журналистов программы «Схемы» из-за интереса к частной вечеринке генпрокурора. Очевидно, что отсутствие политической воли уважать журналистов и приводит к агрессии охранников. Поэтому пусть украинский УГО учится у коллег из цивилизованных стран, как защищать президента не измываясь над журналистами», – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, журналист «1+1» Владимир Тимофийчук 21 мая подал в полицию заявление о совершении работником Кабмина уголовного преступления: главный специалист Секретариата Кабмина Игорь Конопацкий препятствовал его профессиональной деятельности.

Фото: president.gov.ua