⛔ Журналист «Голосу України», который оскорбил Беленюка, оказался автором ксенофобских материалов

Собственный корреспондент в Черниговской области официального вестника Верховной рады «Голосу України» Василий Чепурной оскорбил члена избирательного списка партии «Слуга народа», спортсмена Жана Беленюка, назвав его «негром». Спортсмен посоветовал журналисту «выйти из пещер». Редакция, в свою очередь, извинилась за высказывания Чепурного и рассматривает возможность его увольнения. Как оказалось, в статьях корреспондента «Голосу України», доступных в сети, можно найти еще ряд ксенофобских высказываний.

Как это произошло?

55-летний Василий Чепурной 9 июня, после обнародования избирательного списка партии «Слуга народа», где Жан Беленюк под десятым номером, на своей странице в Facebook разместил пост, в котором назвал чемпиона мира по греко-римской борьбе «негром», а Владимира Зеленского – «евреем-клоуном». «Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка – выбрали президентом. Дали еврея-клоуна – выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты – точно выберут», – написал Василий Чепурной, упомянув также «транссексуалов». Позже журналист удалил это сообщение.

В ответ спортсмен разместил на своей странице в Facebook скриншот поста Чепурного и посоветовал журналисту «вылезти из пещер». «Некоторым людям, особенно которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век», – написал спортсмен.

В самой газете 10 июня отметили, что не разделяют предвзятого отношения к людям, «основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности». «В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на личной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой “Голосу України”», – отметили в издании.

Несмотря на это, газета принесла извинения за высказывания своего корреспондента. «Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности», – указано в заявлении.

В комментарии «Радио Свободе» Василий Чепурной своеобразным образом заявил о готовности извиниться перед спортсменом Жаном Беленюком. «Чтобы не бросать тень на газету, я его (сообщение. – Ред.) удалил. Если это определение – “негр”, оскорбляет лично Жана Беленюка, я готов перед ним извиниться. В этом не вижу проблемы. Так же, как я не вижу никакой обиды, если бы меня называли украинцем. Так что это оскорбление? Или белым, – сказал Василий Чепурной, само слово «негр» он не считает расистским. – Расизм в том, что я назвал Жана Беленюка, 10-й номер списка партии «Слуга народа», негром. Так а что в этом оскорбительного? Это слово не криминализировано, есть в литературе, оно не запрещено. В чем проблема? Что Зеленский – еврей, так это тоже все знают. То, что я выступаю за то, чтобы в Украине была украинская власть, – если это криминал, тогда да – следует отвечать».

Он также отреагировал на сообщение редакции «Голосу України», которая заявила, что «рассматривает вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности». «Это право работодателя, решать, кто у него работает, чисто юридически, я отношусь к этому нормально», – сказал Чепурной.

После того, как ситуация была широко освещена в прессе, Черниговская областная организация Национального союза журналистов Украины сообщила на своей странице в Facebook, что планирует в ближайшее время рассмотреть ситуацию с постом Василия Чепурного.

Василий Чепурной родился в 1964 году в селе Авдеевка Черниговской области. Сразу после окончания школы стал работать ответственным секретарем в районной газете «Сельские новости». Получил образование в КНУ имени Шевченко в Киеве, писал для газет «Комсомольський гарт», «Молода Україна». Был главой пресс-службы президента в Черниговской области во времена Леонида Кравчука, возглавлял черниговское областное Общество украинского языка, был многолетним председателем черниговской областной «Просвіти» (1989–2015 гг.). Создал газету «Сіверщина», главным редактором которой является по сей день.

На сайте «Сіверщини» в свободном доступе выложены ряд ксенофобских материалов. В частности, в материале «Зупиніть антисемітизм, доки не пізно!» он писал, что если бы Зеленский был «украиноцентричным евреем, как [журналист Виталий] Портников, то мало бы кто придирался к его национальности». Избиратели Зеленского в другой публикации на сайте проиллюстрированы стадом коров. Издание также использует слово «жид» в своих текстах, отдельные сообщения носят националистический характер. В сентябре прошлого года издание писало о массовых расстрелах евреев в 40-х годах 20 века следующим образом: «Когда мы пишем о трагедии жидов, то вроде так, что остальных считаем гумусом цивилизационного прогресса, и только евреи – питательная вода». В другом материале говорится о том, что в высоких результатах Владимира Зеленского и Игоря Смешко на президентских выборах виноват Дмитрий Гордон.

Заметим, Жан Беленюк родился в Киеве. Его мать – украинка, а отец – представитель народа хуту из Руанды. Отец учился в Киевском авиационном институте и стал летчиком. Когда в Руанде вспыхнул гражданский конфликт, его вызвали на родину. В 2001 году он погиб. Жану тогда было 10 лет.

Напомним, «Голос України» – официальный печатный орган Верховной рады. Выходит с 1 января 1991 года 5 раз в неделю. В конце прошлого года газета должна была пройти реформу разгосударствления печатных СМИ. Однако в октябре прошлого года Рада отменила разгосударствления «Голосу України», а также «Урядового кур’єра».

Фото: фейсбук-страница Жана Беленюка