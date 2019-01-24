Жаль, но придется: BuzzFeed сокращает 15% штата
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Жаль, но придется: BuzzFeed сокращает 15% штата

от Надежда Якимаха
От Надежда Якимаха 31
Главная Медиатусовка Жаль, но придется: BuzzFeed сокращает 15% штата

Медиакомпания собирается уволить 15% своих сотрудников после скандала из-за статьи о строительстве Trump Tower в Москве.

Вчера Джона Перетти (Jonah Peretti), генеральный директор BuzzFeed, сделал рассылку для сотрудников компании. В письме сообщалось, что компания намерена сократить 15% коллектива и повысить таким образом прибыльность интернет-медиа, «сосредоточившись на работающем контенте».

Глава компании принял такое решение после того, как на издание обрушилась волна критики за статью о том, что Трамп якобы сказал своему бывшему юристу Майклу Коэну соврать конгрессу США о ходе переговоров по строительству Trump Tower в Москве. Позже штаб американского спецпрокурора Роберта Мюллера выступил с опровержением этой информации.

Жаль, но придется: BuzzFeed сокращает 15% штата

Фото: RTRUSSIAN

В BuzzFeed работает около 1450 сотрудников по всему миру, следовательно около 218 будут уволены. Напомним, компания сводила концы с концами, пытаясь расширить свой бизнес. Огромная часть ее дохода уходила на рекламу, за счет которой медиа, хоть и увеличило в прошлом году свои продажи, не смогло выйти в прибыль.

«За последние несколько месяцев мы проделали большую работу, изучая тенденции нашего бизнеса и развитие цифровых платформ. Мы хорошо понимаем, как можно объединить усилия наших команд, сосредоточиться на работающем контенте и сформулировать работающий план затрат для поддержания диверсифицированных источников дохода, – сообщил Перетти в письме. – Мы уверены, что изменения, на которые мы идем, заложат прочную основу, позволят нам инвестировать и устойчиво расти в течение многих лет».

Я забочусь о людях в BuzzFeed больше, чем о ком-либо, кроме моей семьи.

Увольнения планируют провести на следующей неделе, о чем генеральный директор очень сожалеет: «Это талантливые люди, друзья и уважаемые коллеги, которые внесли огромный вклад в наш успех и ни в чем не виноваты. Хотя я уверен, что принял правильное деловое решение, оно огорчает и разочаровывает. Я никогда не думал о своей работе как о «просто бизнесе». Я забочусь о людях в BuzzFeed больше, чем о ком-либо, кроме моей семьи».

Мы не знаем, стоит ли верить искренности сожалений Перетти, ведь в прошлом он похищал личные данные людей, выдавал себя за других и организовывал кампании по дезинформации, за которые ему был предъявлен судебный иск.

Фото: Getty Images

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редактор ленты "Новостей", smm-специалист

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