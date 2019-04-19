Зеленский уверяет, что Харебин не работает в его штабе

Экс-первый заместитель главы Национальной телерадиокомпании Украины Александр Харебин прекратил работу в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом лидер «Квартала 95» сообщил 18 апреля в эфире политического ток-шоу «Право на владу» канала «1+1».

«Я ни одного часа, ни одной минуты не работал во время всех наших заседаний с экспертами с господином Харебиным», – сообщил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки.

По его словам, с «Зе!Командой» работают много экспертов, однако окончательный список тех, кто работает с кандидатом, утверждает он лично. «Окончательный список утверждал я. В нашем окончательном списке его не могло быть... Может быть, это ошибка нашего штаба», – сказал кандидат в президенты, отвечая на уточняющий вопрос о том, учитывали ли в штабе его работу в УМХ после продажи холдинга Курченко. Журналистка отметила, что тогдашний новый менеджмент УМХ якобы лично вводил цензуру в изданиях.

Зеленский добавил, что его команде не нужны эксперты по работе с медиа, поскольку они сами коммуницируют со СМИ.

Напомним, ранее штаб Зеленского разослал релиз, в котором Александр Харебин был указан экспертом по информационной политике.

В своем Facebook Александр Харебин мгновенно отреагировал на заявление кандидата: «Это чудесно. Это многое говорит о человеке. Спасибо за урок. И да, моя фамилия Харебин. И я горжусь ею», – написал он, отметив, что готов дать развернутое интервью журналистке, которая поставила данный вопрос Зеленскому и дать публичную пресс-конференцию. Также Харебин добавил скриншот своего поста с проукраинской риторикой от марта 2014-го.

Отметим, что после обнародования штабом Зеленского списка экспертов нардеп Николай Княжицкий сообщил, что Харебин «выступает за реставрацию СССР» и «против государственного языка» со ссылкой на интервью телеканалу «Прямой», где тот заявлял, что Украина «совершила ошибку, отказавшись от наследия Советского Союза».

Как ранее писали СМИ, в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко «Украинского медиахолдинга» Харебин стал членом наблюдательного совета и операционным директором UMH group. Когда именно он покинул эту должность, не указано. Сам Харебин утверждал в интервью СМИ, что «проводил управленческий и финансовый аудит состояния дел “Украинского медиахолдинга” как независимый консультант». «По итогам этого краткосрочного и очень познавательного в профессиональном плане опыта, осенью 2013 года мне было предложено место в наблюдательном совете УМХ как независимому члену совета директоров, от которого я отказался», – заявлял он.

До прихода в «Украинский медиахолдинг» Харебин длительное время работал в медиахолдинге Сергея Таруты «Медиа Инвест Групп», где возглавлял сначала журнал «Эксперт Украина», а затем и все издательство. В феврале 2015 года Харебин был назначен первым заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) и занимал пост до апреля 2017 года.