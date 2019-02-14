Зеленский, ЦИК, Нацсовет и Госкино прокомментировали претензии к сериалу «Слуга народа»

Руководитель «Студии “Квартал 95”», исполнитель главной роли сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский назвал шум вокруг фильма маркетингом и поблагодарил за рекламу.

«Во-первых, я благодарен. Я поражен немного, но благодарен. Такого маркетинга «Студия “Квартал 95”», а именно – фильм «Слуга народа 3» никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, и ни в одной стране мира я не видел, чтобы правительство страны рекламировало сериал», – заявил Зеленский, передает ТСН.

Он добавил, что ему «приятно, что все обеспокоены – выйдет, не выйдет» сериал. «Уже все всё сделали, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество граждан нашей страны», – сказал Зеленский.

Если в сериале «Слуга народа 3» увидят признаки агитации, ЦИК не будет заставлять канал «1+1» убирать картину из эфира. Лента должна быть соответствующим образом промаркирована и оплачена из избирательного фонда кандидата в президенты – Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает «Укринформ».

«До выхода сериала сказать, агитация это или не агитация, не может никто. Во-вторых, если есть образ лица, он используется, если этот образ связан с кандидатом в президенты, то такой материал, однозначно, может иметь признаки предвыборной агитации. Снять его с эфира не может никто, речь может идти о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, был надлежащим образом промаркирован и оплачен из избирательного фонда», – рассказал Евгений Радченко.

Член Нацсовета Сергей Костинский указал на то, что телеканал «1+1» должен обеспечить в объеме хронометража сериала возможность разместить свои агитационные материалы другим кандидатам: «Показ третьего сезона сериала «Слуга народа» в марте, в разгар избирательной кампании, имеет признаки политической агитации и поэтому должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Если этого не будет происходить, то это будет, по моему мнению, нарушением избирательного законодательства. То количество серий, которое должен демонстрировать в течение избирательного периода кандидат… все эти серии должны оплачиваться, без разницы, они должны это согласовать с самим телеканалом. Но, хочу заметить, что и телеканал должен также предоставить в таком же объеме возможность разместить свои агитационные материалы другим кандидатам», – сказал Костинский в комментарии «Радио Свобода».

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в комментарии «Радио Свобода» сообщил, что показ сериала «теоретически может» рассматриваться как предвыборная агитация. «В этом контексте следует обратить внимание как минимум на два момента: во-первых, это содержание фильма, есть ли в нем прямые призывы голосовать за того или иного кандидата, во-вторых, надо обращать внимание на то, является ли создание или участие в фильмах или сериалах постоянной работой, обычной профессиональной деятельностью или это для него что-то новое. Тот же действующий президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп. – Ред.) неоднократно появлялся в фильмах, правда, это было не во время избирательной кампании», – отметил Ильенко. Именно Госкино должно выдать прокатное удостоверение на телепоказ сериала.

Напомним, Комитет избирателей обратился в Центральную избирательную комиссию и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить, не противоречит ли сериал «Слуга народа» с участием одного из кандидатов в президенты закону о выборах – в частности проведению предвыборной агитации.

Ведущий «1+1» Александр Дубинский заявил, что действующий президент Петр Порошенко через депутата БПП и экс-председателя правления КИУ Александра Черненко с помощью чиновников ЦИК и Нацсовета пытается не допустить в эфир сериал «Слуга народа 3». Он также опубликовал якобы переписку с аудиофайлами между якобы Черненко и якобы одним из помощников президента. Черненко в комментарии СМИ подтвердил, что голос на записи его, но заявил, что сама переписка является «фейком», поскольку она «смонтирована» из его разговоров с различными собеседниками.

Как сообщалось ранее, премьера нового сезона сериала «Слуга народа 3» должна выйти на «1+1» в марте 2019 года.

Фото: кадр со съемок «Слуга народа». IODUM