«Зарікалася свиня гімна не їсти». Гендиректор «Нового канала» о возможном возвращении Ольги Фреймут

Генеральный директор «Нового канала» Алексей Гладушевский прокомментировал возможность сотрудничества вещателя с телеведущей Ольгой Фреймут в ближайшем будущем. Об этом он сообщил 20 августа в интервью «КП в Украине».

Гендиректор «Нового канала» называет ведущую «суперзвездой» и в своеобразной манере не отбрасывает возможность сотрудничества в будущем: «Моя любимая пословица – зарікалася свиня гімна не їсти. Ольга Фреймут прекрасная ведущая. Когда мы начали сотрудничество и до момента, когда прекратили, я с ней оставался и остаюсь в прекрасных отношениях. Мне действительно она очень нравилась. Хотя, честно говоря, мы знаем, что некоторые шоу с ней провалились. (…) Я верил, что у нее получится. Я хотел, чтобы у нее получилось. Есть звезды телеведущие, а есть суперзвезды-телеведущие и таких именно 5. И Фреймут одна из них. Суперзвездами я считаю тех, кто может не сниматься год или два, а имя их все равно на слуху. Любая новость про эту ведущую вызывает гипертрофированный интерес. Тогда суперзвезда отличается от звезды. На эту осень и следующую весну проекта с Олей у нас нет. Что будет следующей осенью – я не знаю. Если будет что-то мегаинтересное… Оля такая ведущая, что если будет что-то, и будет понятно, что это может вести только она, тогда мы будем разговаривать. Однозначно. То, что говорят, насколько она сложна в работе – да, сложна. А кто из суперзвезд простой?! Значит, нужно будет искать компромиссы, пути, решения того, как это все будет работать. Если будет в этом смысл», – говорит он.

Напомним, 19 августа стало известно, что телеведущая Ольга Фреймут будет в паре с Романом Кадеминым вести ток-шоу об отношениях мужчины и женщины на телеканале «Интер».

Муж ведущей – Владимир Локотко, с 1 января возглавляет продакшен телегруппы StarLightMedia. До этого он был гендиректором «Нового канала».

Фото: скриншот YouTube