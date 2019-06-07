⛔ Заказчиком убийства Яна Куцяка может быть россиянин

В своих показаниях за 11 апреля 2019 года Мирослав Марчек сослался на другого подозреваемого Золтана Андруско. Тот, якобы, рассказал ему о том, что заказчиком был иностранец.

«Золтан Андруско сказал, что этот заказ – для одного его знакомого, русского, который плохо говорит на словацком. Он говорил, что господин является журналистом и пишет некоторые вещи, которые ему не нравятся», – сообщил в своих показаниях Марчек.

Ранее, обвинение в заказе убийства было выдвинуто мультимиллионеру Мариану Кочнеру, приближенному к власти. Также в убийстве подозревалась итальянская мафия.

Напомним, Ян Куцяк был убит вместе с невестой 21 февраля 2018 года в своем доме из огнестрельного оружия. Ранее Куцяк расследовал деятельность итальянской мафии в Словакии и готовил по этим материалам доклад. Это было первое убийство журналиста в истории страны. В связи с резонансом дела в отставку подали премьер-министр, министр внутренних дел и глава полиции.

В 2018 году в мире погибло 80 журналистов, а еще больше было заключено в тюрьмы.

Фото: Aktuality.sk