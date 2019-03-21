За две недели до выборов «UA:Перший» запустил политическое шоу и, кажется, не прогадал

До выборов президента Украины остается всего-навсего 10 дней. Пока другие каналы, как «Украина», NewsOne, ZIK и «112 Украина» уже вовсю работают над политическими шоу, которые в преддверии выборов дают возможность избирателю получше познакомиться с кандидатами, «UA:Перший» только недавно запустил свое новое ток-шоу «Обратный отсчет».

Вопреки достаточно позднему старту передачи, актуальность вопроса все-таки сыграла на руку, и дебютный показ получился довольно массовым. Прямую трансляцию программы в целом смотрели 1,2 миллиона зрителей по аудитории 18+, среди них – 560 тыс. зрителей, живущих в городах с населением более 50 тыс. человек, и 719 тыс. зрителей, проживающих в городах с населением менее 50 тыс. человек.

Трансляция программы повысила средние показатели слота «UA:Перший» в среднем в 4 раза.

Программа поделена на три тематических блока: нацбезопасность, внешняя политика и законодательные инициативы.

Вероятно, именно такой динамичный формат передачи и общение с кандидатами в канун выборов синтезировалось в такие показатели и высокие рейтинги при показе первого выпуска.

Павел Казарин, один из ведущих программы «Обратный отсчет», рассказывает:

Мы уверены, что примерно половина кандидатов являются техническими. Именно поэтому мы решили сосредоточиться на 18 основных кандидатах и мы будем измерять их рейтинг с помощью социологических исследований тех центров, которым мы доверяем. И именно поэтому, мы сгруппировали всех этих 18 кандидатов в такие тройки.

Несмотря на заявление, в первом выпуске снялись только двое кандидатов – Александр Мороз и Инна Богословская. К участию в дискуссии также был приглашен Сергей Каплин, однако кандидат отказался приехать на эфир. В шутку его в программе заменил манекен.