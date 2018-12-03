За блогера Барабошко внесли 3 миллиона гривен залога

За блогера Александра Барабошко, которого Печерский райсуд арестовал на 2 месяца, внесли 3 миллиона гривен залога. Об этом «Украинской правде» сообщил его адвокат Никита Чекман.

Чекман уверяет, что деньги собрали в соцсети. «Был объявлен сбор в соцсети. Разные люди (пожертвовали. – Ред.). Так собрали эти деньги», – сказал Чекман.

Эту информацию также подтверждает Владимир Петров на своей Facebook-странице. «На сегодня сделано самое главное – люди собрали деньги на залог за Круса (у меня, к сожалению, не было возможности участвовать в этом процессе). Теперь нужно, чтоб финансовая система без тормозов и палок в колеса их пропустила и Барабошко максимально быстро вышел. Узнал, что Сашу били при задержании, узнал, кто. В отличии от меня Крус мог не ехать на допрос и по итогу не попал бы в ИВТ, в суд и в СИЗО, но он, несмотря на уговоры адвоката, поехал со словами «Мне скрывать нечего!», чем и воспользовались прокуроры, протащив его в максимально сжатый срок по всем ступенькам системы. Это все, что вам нужно знать о том, стоит ли доверять украинской полиции и прокуратуре», – пишет Владимир Петров.

Напомним, 30 ноября Печерский райсуд арестовал Барабошко и назначил залог 3 миллиона 40 тысяч гривен. Вместе с тем, судья отклонил ходатайство об аресте Владимира Петрова и решил применить к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 января 2019 года, запретив ему покидать место жительства в городе Буча Киевской области.

Как писала «Телекритика», 29 ноября стало известно, что политтехнолога Владимира Петрова задержали по делу о якобы домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке. Его гражданская жена Ольга является первым заместителем председателя Государственного бюро расследований.

Фото: ТСН