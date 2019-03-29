YUNA-2019 на «1+1»

22 марта в столичном Дворце Украина состоялась восьмая музыкальная премия YUNA, которую сегодня в 22:40 покажет «1+1».

Ведущим церемонии награждения стал Владимир Остапчук, известный зрителям «1+1» по проекту «Інспектор. Міста». По красной дорожке прошли MONATIK, JAMALA, Сергей Бабкин, группы The Hardkiss, «Время и Стекло», KAZKA и другие селебритиз.

Съемку концерта обеспечила команда управления производства крупных развлекательных шоу «1+1 Продакшн» под руководством продюсера Владимира Завадюка.

Победителю премии в номинации «лучшая поп-группа» награду вручили ведущие популярного утреннего шоу Украины «Сніданок з 1+1» –Людмила Барбир, Неля Шовкопляс и Руслан Сеничкин.

Победители премии:

«Лучший исполнитель» – MONATIK

«Лучшая исполнительница» – Джамала

«Лучшая поп-группа» – KAZKA

«Лучшая рок-группа» – The Hardkiss

«Лучшая песня» – KAZKA «Плакала»

«Лучшая песня на другом языке» – MARUV «Drunk Groove»

«Лучший дуэт» – MARUV & Boosin

«Лучший альбом» – The Hardkiss – «Железная ласточка»

«Лучший видеоклип» – MONATIK feat. Надя Дорофеева – «Глубоко»

«Открытие года» – MARUV

«Лучший эстрадный хит» – NK «Держи»

«Лучшее концертное шоу» – The Hardkiss «Железная ласточка»

«За особые достижения в музыке» – «Бумбокс»

Лучший электронный хит» – MARUV & BOOSIN с треком Drunk Groove

«Лучший хип-хоп хит» – Alina Pash «Bitanga»

Лучший менеджмент артиста – лейбл Юрия Никитина mamamusic

Фото: пресс-служба 1+1