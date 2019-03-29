YUNA-2019 на «1+1»
МедиатусовкаНовости

YUNA-2019 на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Медиатусовка YUNA-2019 на «1+1»

29 марта в 22:40 «1+1» покажет вручение главной музыкальной премии страны YUNA-2019.

22 марта в столичном Дворце Украина состоялась восьмая музыкальная премия YUNA, которую сегодня в 22:40 покажет «1+1».

Ведущим церемонии награждения стал Владимир Остапчук, известный зрителям «1+1» по проекту «Інспектор. Міста». По красной дорожке прошли MONATIK, JAMALA, Сергей Бабкин, группы The Hardkiss, «Время и Стекло», KAZKA и другие селебритиз.

YUNA-2019 на «1+1»

Съемку концерта обеспечила команда управления производства крупных развлекательных шоу «1+1 Продакшн» под руководством продюсера Владимира Завадюка.

Победителю премии в номинации «лучшая поп-группа» награду вручили ведущие популярного утреннего шоу Украины «Сніданок з 1+1» –Людмила Барбир, Неля Шовкопляс и Руслан Сеничкин.

Победители премии:

«Лучший исполнитель» – MONATIK

«Лучшая исполнительница» – Джамала

«Лучшая поп-группа» – KAZKA

«Лучшая рок-группа» – The Hardkiss

«Лучшая песня» – KAZKA «Плакала»

«Лучшая песня на другом языке» – MARUV «Drunk Groove»

«Лучший дуэт» – MARUV & Boosin

«Лучший альбом» – The Hardkiss – «Железная ласточка»

«Лучший видеоклип» – MONATIK feat. Надя Дорофеева – «Глубоко»

«Открытие года» – MARUV

«Лучший эстрадный хит» – NK «Держи»

«Лучшее концертное шоу» – The Hardkiss «Железная ласточка»

«За особые достижения в музыке» – «Бумбокс»

Лучший электронный хит» – MARUV & BOOSIN с треком Drunk Groove

«Лучший хип-хоп хит» – Alina Pash «Bitanga»

Лучший менеджмент артиста – лейбл Юрия Никитина mamamusic

Фото: пресс-служба 1+1

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

«Это «Дэдпул 2», а не «Титаник»»: Селин Дион...

04.05.2018

Премии International Press Freedom Awards 2018 получат только...

15.06.2018

🚀 Стриминговые сервисы Hulu и YouTube на высоте...

26.02.2019

«Игра престолов» по-украински: Сумская в роли Серсеи, Остап...

12.08.2017

В Украину завезли первые тюнеры для спутникового кодирования

12.12.2018

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

05.10.2018

Пэрис Хилтон объявила награду за украденную собаку

23.01.2018

Китайское телевидение ретуширует мужские мочки ушей

18.01.2019

Премьера «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком стартует 23...

17.01.2018

Популярные Instagram-блогеры зарабатывают около $300 за пост

20.02.2017