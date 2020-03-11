Юлия Мендель опровергла «фейки» касательно статьи в The Guardian

Пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель прокомментировала материал о Владимире Зеленском в журнале The Guardian.

По словам Мендель, выход статьи о президенте сопровождался «большим количеством дезинформации в онлайн пространстве». Она отметила, что материал и обложка с Зеленским не были проплачены: «Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией».

Пресс-секретарь также прокоментировала различия статьи на The Guardian и его переведенной версии на сайте Офиса президента.

«Статья в The Guardian — не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис Президента предоставил весь текст — с вопросами и ответами. Это и есть «сухой» оригинал, без других информационных наслоений» — заявили в Офисе президента.

Напомним, 7 марта в The Guardian вышла статья о Владимире Зеленском под названием «Владимир Зеленский: Мое приглашене в Белый Дом? Мне сказали, оно готовится». Позднее Офис президента опубликовал полную версию интервью Зеленского для издания на украинском языке, которое отличалось от оригинала.

Фото: The Guardian

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