YouTube восстанавливает только четверть удаленных видеороликов

За три месяца YouTube получил почти 110 000 обращений от создателей, которые просили восстановить их удаленные видеоролики, однако лишь менее четверти были восстановлены, пишет The Verge.

Согласно данным из нового отчета YouTube, один из наиболее сложных аспектов работы в качестве создателя на платформе — процедура восстановления видео, ошибочно удаленными компанией. Криейторы попросили повысить прозрачность процесса подачи апелляций, и 28 февраля YouTube впервые опубликовал данные.

YouTube сообщает, что в период с октября 2019 года по декабрь 2019 года было удалено более 5 миллионов видео. Из них было обжаловано около 109 000 видео. Подавляющее большинство этих видео было удалено автоматически (то есть человек не контролировал удаление), и более 60% были удалены даже до того, как видео собрало какие-либо просмотры. В отчете YouTube также говорится, что за этот период удалили чуть более 2 миллионов каналов. Из которых 80% были признаны спамом.

Среди удаленных видео — более 50% были спамом или мошенничеством, 15% были удалены для безопасности детей, 13% — за обнаженное тело или содержание сексуального характера. Ненавистный и оскорбительный контент составляет 2,9% всех удаленных видео и около 0,6% видео содержали киберзапугивание и преследование.

Напомним, ранее cтало известно, что WarnerMedia и YouTube TV заключили дистрибьюторское соглашение.

Фото: unplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!