YouTube предлагает новые возможности заработка для создателей контента

YouTube дает создателям видео больше возможностей для зарабатывания денег. Анонсированные функции включают в себя, в частности, дополнительные параметры подписки и новых партнеров. Подобные опции прямой монетизации, по словам CPO (директора по развитию продукта) YouTube Нила Мохана, уже начали приносить деньги тысячам каналов, пишет The Verge.

Super Chat на You Tube – сервис, который позволяет зрителям платить за добавление комментариев к трансляциям в прямом эфире. С момента запуска в 2017 году он остается растущим источником дохода для создателей. YouTube объявил, что более 90 000 каналов используют Super Chat, и некоторые стримы приносят более $400 в минуту. «Для более чем 20 000 каналов на YouTube Super Chat теперь является основным средством получения дохода», – добавляет Нил Мохан.

В последние годы YouTube расширяет способы, с помощью которых создатели могут зарабатывать деньги непосредственно у своих зрителей. На прошлогодней конференции VidCon он представил новые возможности и членство, позволившие, например, некоторым каналам продавать футболки и предлагать подписки. Подобные функции могут минимизировать риск исчезновения рекламодателей. Также они позволяют YouTube лучше конкурировать с такими интернет-платформами, как Twitch и Patreon, которые особенно преуспели в предоставлении создателям новых способов получения финансов. YouTube берет кучу денег, которые переходят от зрителей к создателям. По словам Мохана, успешные авторы получают пяти- и шестизначные суммы в год на YouTube, а число создателей в этой категории увеличивается на 40% ежегодно.

Также YouTube добавляет новых партнеров по продажам, с которыми криэйторы могут сотрудничать, и функцию чата Super Stickers, которую фанаты могут купить во время живых событий и премьер, чтобы выразить признательность своим любимым авторам. При покупке в чате появится большая анимированная наклейка.

Расширяются и возможности членства на YouTube. Каналы, которые используют эту опцию, теперь смогут предлагать уровни подписки по пяти ценовым категориям с разными привилегиями.

Ранее «Телекритика» писала о том, что YouTube может потерять миллионы из-за нового сервиса для детей.

Фото: YouTube