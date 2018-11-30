YouTube планирует открыть бесплатный доступ к оригинальному контенту

Об этом сообщает издание TheWrap.

С 2015 года оригинальный контент YouTube был доступен только для пользователей, имеющих подписку на потоковый сервис YouTube Premium. Однако сейчас в компании собираются объединить текущие премиум-каналы и существующие рекламные предложения в единый сервис – Premium Originals, который к 2020 году будет предоставлять бесплатный оригинальный контент.

«2018 год стал годом прорыва для YouTube Premium и YouTube Originals. YouTube Premium стал доступен в 29 странах, мы выпустили более 50 сценариев и шоу, собрали восемь номинаций «Эмми» и более 30 других наград. В 2019 году мы продолжим инвестировать в производство сценарных программ и переведем YouTube Originals на модель доступа при поддержке рекламы», – рассказал официальный представитель компании.

На прошлой неделе видеосервис запустил в США новую услугу, которая позволяет американским пользователям смотреть архивные голливудские фильмы бесплатно, но с перерывом на рекламу.