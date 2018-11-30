YouTube планирует открыть бесплатный доступ к оригинальному контенту
ИнтернетНовости

YouTube планирует открыть бесплатный доступ к оригинальному контенту

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Интернет YouTube планирует открыть бесплатный доступ к оригинальному контенту

YouTube меняет политику предоставления оригинального контента: видеосервис намерен сделать его просмотр бесплатным и открытым, но c перерывом на рекламу.

Об этом сообщает издание TheWrap.

С 2015 года оригинальный контент YouTube был доступен только для пользователей, имеющих подписку на потоковый сервис YouTube Premium. Однако сейчас в компании собираются объединить текущие премиум-каналы и существующие рекламные предложения в единый сервис – Premium Originals, который к 2020 году будет предоставлять бесплатный оригинальный контент.

«2018 год стал годом прорыва для YouTube Premium и YouTube Originals. YouTube Premium стал доступен в 29 странах, мы выпустили более 50 сценариев и шоу, собрали восемь номинаций «Эмми» и более 30 других наград. В 2019 году мы продолжим инвестировать в производство сценарных программ и переведем YouTube Originals на модель доступа при поддержке рекламы», – рассказал официальный представитель компании.

На прошлой неделе видеосервис запустил в США новую услугу, которая позволяет американским пользователям смотреть архивные голливудские фильмы бесплатно, но с перерывом на рекламу. 

0
FacebookTwitter

Вас так же может заинтересовать

Группа «1+1 медиа» первой подготовила отчет по улучшению...

30.01.2018

Одержимый Николас Кейдж, скандальный Ларс фон Триер и...

03.10.2018

Саудовская Аравия готовит признание в убийстве журналиста Джамаля...

16.10.2018

Как составить идеальное резюме для профессиональной соцсети

22.02.2018

Поклонники подозревают Бейонсе в беременности, и тому есть...

11.07.2018

Netflix обошел по популярности кабельное ТВ и Youtube

03.07.2018

Премьера «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком стартует 23...

17.01.2018

«Who Is America?»: вышел тизер нового телесериала Саши...

11.07.2018

Список того, что пресс-секретарь Белого дома не собирается...

15.06.2018

На дом журналистки «Надзвичайних новин» напали люди в...

06.08.2018