🍼 🐇 YouTube Kids: и никаких психов

Стоило всему миру погудеть на тему педофилов на платформе YouTube, как тревожные будни всех украинских родителей скрасила новость о приложении YouTube Kids, где собран контент для самых юных зрителей.

Видео проходят тщательную проверку и фильтрацию рекламы, а родители могут выбирать, к каким роликам их ребенок получит доступ с помощью режима «Одобренные видео». Также можно исключить определенные видео и каналы, отключить функцию поиска видео для ребенка. В таком случае, ему будут доступны только видео из автоматически созданной подборки. Ролики из общей коллекции останутся видны в разделе с рекомендациями на главном экране.

На YouTube Kids запрещена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр, рекламные ролики, предназначенные для детей старше 12 лет, или кликабельная реклама.

Заметим, что встроенный в приложение таймер поможет родителям контролировать время просмотра роликов, ограничивая сеанс, например, до 30 минут. Приложение уведомит ребенка, когда его сеанс закончится. Также для удобства использования малышами, приложение имеет большие иконки, изображения и красочный дизайн.

О том, как фильтруется контент YouTube Kids родители смогут узнать, впервые открыв приложение. Его можно бесплатно загрузить на смартфон, планшет или использовать на ChromeCast, Apple TV, игровых приставках или Smart TV.