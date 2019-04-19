Young Lions Competitions Ukraine 2019 ищет финансовой поддержки
НовостиСМИ

Young Lions Competitions Ukraine 2019 ищет финансовой поддержки

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Новости Young Lions Competitions Ukraine 2019 ищет финансовой поддержки

Представительство Cannes Lions в Украине ищет финансовую поддержку для молодых талантов, которые представят Украину на международном фестивале креативности.

В 2019 году представительство Cannes Lions в Украине поставило себе за цель снарядить команду-победителя в путешествие всем необходимым – без каких-либо обязательств, кроме выполнения условий участия в локальном и международном конкурсах. Команде собираются оплатить аккредитацию, проезд и проживание из фонда, созданного из взносов самих участников. На данный момент представительство Cannes Lions в Украине обратилось к ключевым игрокам и лидерам мнений рекламно-коммуникационного рынка, брендам, ассоциациям с предложением поддержать потенциал молодых украинских креаторов этого года, чтобы отправить дополнительно две команды представлять украинские креативные индустрии на Международном фестивале креативности Cannes Lions.

В этом году интерес к конкурсу почти в четыре раза выше, чем в предыдущих годах. Заявки уже поступили от 74 команд. Представительство Cannes Lions в Украине рассчитывает, что поездку хотя бы одной команды победителей на полную сумму в 166 тыс. гривен впервые смогут обеспечить сами участники индустрии.

Присоединиться к формированию призового фонда конкурса Young Lions Competitions Ukraine 2019 и поддержать креативные индустрии может каждый желающий до 26 апреля 2019.

О том, какой украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля, читайте в нашем материале.

Фото: canneslions.com

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Группа 1+1 media отреагировала на мониторинг Нацсовета

17.04.2019

В Каннах покажут украинский фильм о Донбассе

19.04.2018

⚡ Александр Богуцкий возглавил StarLightMedia вместо Владимира Бородянского

05.12.2018

Итальянский режиссер шокировал публику Венецианского кинофестиваля своим нарядом

03.09.2018

Том Харди превращается в чудовище в первом трейлере...

08.02.2018

Alibaba заменил живых сотрудников искусственным интеллектом

06.07.2018

Facebook представил новую антифейковую функцию. Пока только в...

04.04.2018

Рианна в костюме Бейонсе и Карди Би в...

08.05.2018

Жалобу Олега Сенцова против властей России рассмотрит Европейский...

04.10.2018

Бывшая ведущая «Орла и Решки» предложила поклонникам выплеснуть...

05.07.2018