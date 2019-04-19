Young Lions Competitions Ukraine 2019 ищет финансовой поддержки

В 2019 году представительство Cannes Lions в Украине поставило себе за цель снарядить команду-победителя в путешествие всем необходимым – без каких-либо обязательств, кроме выполнения условий участия в локальном и международном конкурсах. Команде собираются оплатить аккредитацию, проезд и проживание из фонда, созданного из взносов самих участников. На данный момент представительство Cannes Lions в Украине обратилось к ключевым игрокам и лидерам мнений рекламно-коммуникационного рынка, брендам, ассоциациям с предложением поддержать потенциал молодых украинских креаторов этого года, чтобы отправить дополнительно две команды представлять украинские креативные индустрии на Международном фестивале креативности Cannes Lions.

В этом году интерес к конкурсу почти в четыре раза выше, чем в предыдущих годах. Заявки уже поступили от 74 команд. Представительство Cannes Lions в Украине рассчитывает, что поездку хотя бы одной команды победителей на полную сумму в 166 тыс. гривен впервые смогут обеспечить сами участники индустрии.

Присоединиться к формированию призового фонда конкурса Young Lions Competitions Ukraine 2019 и поддержать креативные индустрии может каждый желающий до 26 апреля 2019.

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Фото: canneslions.com