Washington Post продал первую лицензию системы Arc в немедийную компанию

Washington Post лицензировал свое программное обеспечение для компании за пределами медиаиндустрии – BP Plc. Об этом сообщил Bloomberg.

В Arc специалисты PR-службы нефтяной компании BP будут делать контент на 250 внутренних сайтах, почтовых рассылках и в скором времени – в мобильном приложении. Аудитория этих корпоративных медиа – почти 70 тыс. сотрудников.

«Мы поняли, что многие крупные компании, по сути, являются издателями», – сказал Фред Райан, издатель Post.

Руководители Washington Post говорят, что набор инструментов Arc позволяет компаниям размещать сообщения на разных платформах – включая приложения, мобильные веб-сайты, информационные бюллетени и социальные сети. Также издатели могут зарабатывать на этом с помощью рекламы или подписок.

Доходы этого направления в Washington Post выросли в три раза с 2016 по 2017 год. Bloomberg сообщает, что в следующие три года объем доходов с этого бизнеса достигнет $100 млн.

Post создала бизнес по лицензированию Arc еще в 2014 году и раздавала это фирменное программное обеспечение своей редакции бесплатно для студенческих газет. Постепенно его клиентская база расширилась до медиакомпаний, которые управляют более чем 600 веб-сайтами по всему миру, в том числе Boston Globe, Tribune Publishing Co. и Raycom Media Inc.

Фото: Unsplash

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