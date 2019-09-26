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Washington Post продал первую лицензию системы Arc в немедийную компанию

от Telekritika
От Telekritika 406
Главная Новости Washington Post продал первую лицензию системы Arc в немедийную компанию

Теперь Arc выходит на новый рынок, заключив сделку со своим первым клиентом, не связанным с мультимедиа – BP Plc.

Washington Post  лицензировал свое программное обеспечение для компании за пределами медиаиндустрии – BP Plc. Об этом сообщил Bloomberg.

В Arc специалисты PR-службы нефтяной компании BP будут делать контент на 250 внутренних сайтах, почтовых рассылках и в скором времени – в  мобильном приложении. Аудитория этих корпоративных медиа – почти 70 тыс. сотрудников.

«Мы поняли, что многие крупные компании, по сути, являются издателями», сказал Фред Райан, издатель Post.

Руководители Washington Post говорят, что набор инструментов Arc позволяет компаниям размещать сообщения на разных платформах включая приложения, мобильные веб-сайты, информационные бюллетени и социальные сети. Также издатели могут зарабатывать на этом с помощью рекламы или подписок.

Доходы этого направления в Washington Post выросли в три раза с 2016 по 2017 год. Bloomberg сообщает, что в следующие три года объем доходов с этого бизнеса достигнет $100 млн.

Post создала бизнес по лицензированию Arc еще в 2014 году и раздавала это фирменное программное обеспечение своей редакции бесплатно для студенческих газет. Постепенно его клиентская база расширилась до медиакомпаний, которые управляют более чем 600 веб-сайтами по всему миру, в том числе Boston Globe, Tribune Publishing Co. и Raycom Media Inc.

Фото: Unsplash

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