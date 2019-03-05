📢 Warner Media погрузла в «трансформации» для конкуренции с Netflix

В понедельник, 4 марта, сотрудники WarnerMedia получили письмо от генерального директора компании Джона Стэнки, в котором тот известил их о необходимости создания контента для «ресурсозатратной специфической аудитории»: «Нам нужно сместить фокус наших инвестиций на разработку большего количества контента для специфической, требовательной аудитории развивающихся платформ, поэтому мы не можем поддерживать модель, при которой на административные аспекты бизнеса тратится хотя бы на один доллар больше, чем необходимо. Проще говоря, наш приоритет – направлять ресурсы на разработку продукции и на инновации».



Обещают, что в конце этого года будет запущена пилотная версия стримингового сервиса на базе HBO. В ходе реструктуризации сети HBO и Turner будут объединены в WarnerMedia Entertainment, уточняет The Verge со ссылкой на пресс-релиз Warner Media. «Это изменение обеспечит компании маневренность и гибкость, необходимые для того, чтобы встроить бренды WarnerMedia во множество меняющихся моделей дистрибуции в рамках более слаженного подхода к оригинальному программированию», – говорится в заявлении.

В ходе реструктуризации компании уходят в отставку два топ-менеджера: бывший глава HBO Ричард Плеплер (Richard Plepler) и президент Turner Broadcasting Дэвид Леви (David Levy). Роберт Гринблатт (Robert Greenblatt), бывший руководитель подразделения NBCUniversal в телекорпорации Comcast, на должности председателя WarnerMedia Entertainment займется курированием кабельной сети HBO, каналов TNT, TBS, Tru TV и сервиса потокового видео, который сейчас готовится к запуску. Кевин Цуджихара (Kevin Tsujihara) останется руководить кино- и телестудией Warner Bros. и возглавит еще два подразделения, включая новую группу по продуктам для детей и подростков. Рекламой и партнерскими продажами теперь будет заниматься подразделение под руководством Герхарда Цайлера (Gerhard Zeiler), назначенного президентом по доходам. Ранее он был президентом Turner International. Президент CNN Worldwide Джефф Цукер (Jeff Zucker) сохранит свой пост как минимум до 2020 года, как предполагает его контракт, и также станет главной подразделения News and Sports.

Джон Стэнки отмечает, что WarnerMedia будет активно вкладывать средства в различные приложения и добиваться более точного таргетирования аудитории. Для решения последней задачи CNN использует разработки компании Xandr, принадлежащей AT&T. Стэнки хочет добиться, чтобы десятки миллионов читателей тратили в день около 10 минут на контент CNN. Он отмечает, что наращивание телевизионной аудитории перестало быть главным приоритетом для медиакомпании.

Теперь Warner Bros. будет объединять Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang и Turner Classic Movies. Включение кабельной сети Turner в активы компании Warner Bros. позволит выработать более последовательную стратегию для детских франшиз, а также упростит согласование процессов производства и маркетинга. Раздел «Дети и семья» займет большую долю нового потокового сервиса.

Warner Bros. в рамках «трансформации» унаследует подразделение цифрового контента AT&T Otter Media. Контент, что проходит через Otter Media, подходит для студийного подразделения видеоигр и платформы DC Universe (тематический контент по вселенной DC – фильмы, анимация, комиксы).

О том, как компании плодят новые стриминговые сервисы читайте тут.

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