Walt Disney Company: $23,8 млрд на контент в 2019 году

По мнению аналитиков, расходы на контент в $23,8 млрд в 2019 году связаны с приобретением Disney медийных активов 21st Century Fox, также часть этих денег пойдет на развитие онлайн-кинотеатра Hulu и запуск собственного OTT-сервиса Disney+, который ожидается в этом году, сообщают Rapid TV News.

Disney+ будет представлять собой SVoD-сервис для просмотра фильмов и мультфильмов от Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm. Он также будет транслировать эксклюзивные сериалы и фильмы. Среди них, например, сериал по вселенной «Звездных войн» Джона Фавро и фильм режиссера Тома Маккарти «Провал Тимми» (Timmy Failure).

Сегодня известно, что «Капитан Марвел» (Captain Marvel) станет первым фильмом Disney, который будет доступен исключительно на Disney+ и недоступен на Netflix.

Ключевой стратегией Disney является использование эксклюзивного контента, и Боб Игер (Bob Iger) вновь заявил инвесторам, что все департаменты Disney работают над созданием высококачественного контента специально для Disney+. Также CEO компании делает ставку на контент Pixar, Lucasfilm, Marvel, National Geographic.

«Создание надежного бизнеса, ориентированного непосредственно на потребителя, является нашим главным приоритетом, и мы продолжаем инвестировать в исключительный контент и инновационные технологии, чтобы способствовать нашему успеху в этой области», – сказал Игер в письме о доходах компании для инвесторов.

Напомним, прошлогодний доход компании Disney составил $12,6 млрд.

Компания Apple также запускает свой стриминговый сервис.

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