Высшая школа Media & Production будет открывать backstage Atlas Weekend
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Высшая школа Media & Production будет открывать backstage Atlas Weekend

от Мария Хрущак
От Мария Хрущак 10
Главная Медиатусовка Высшая школа Media & Production будет открывать backstage Atlas Weekend

10 июня Высшая школа Media & Production совместно с PR-командой музыкального фестиваля проведут семинар Atlas Weekend’s Media Story.

Пиар фестиваля впервые расскажет о секретах создания наиболее масштабного музыкального события Украины, который в этом году уже в пятый раз пройдет в Киеве.

Маркетинг-директор фестиваля Atlas Weekend и менеджер группы The Hardkiss Егор Кирьянов, с командой moloko.house – Ксенией Чайковской, Стасом Паливодой и Лизой Манорик, расскажут об особенностях коммуникации с артистами относительно промо фестиваля и о работе с партнерами мероприятия. Кроме того, спикеры поделятся кейсами с работы открытого пресс-центра и создания эффективной PR-стратегии и SMM продвижения. Также в программе семинара: когда и как создается ежегодный Atlas Weekend; кто, как и когда продвигает ивент; когда на самом деле начинается работа над фестивалем; прямой эфир Атласа: идея запуска и эффекты трансляции.

«Уже много лет мы проводим образовательные мероприятия и рады, что в этом году Высшая школа Media & Production вместе с PR-командой Atlas Weekend представляет эксклюзивный мастер-класс про пиар-поддержку такого масштабного события, как музыкальный фестиваль. Очень успешный музыкальный фестиваль. Я уверена, что полученные знания после семинара точно пригодятся не только PR-менеджерам, но и маркетологам, ивент-менеджерам, экспертам по организации крупных развлекательных мероприятий, Star-менеджерам! А еще безусловно, всех тех, кто не представляет свой мир без музыки и хочет заглянуть за кулисы одного из самых грандиозных музыкальных событий года», – подчеркнула Лора Гасай, руководитель Высшей Школы Media & Production.

Семинар возможно будет прослушать и аудиторно, и онлайн, регистрация открыта по ссылкам. Кроме того, участники мероприятия смогут стать волонтерами фестиваля и присоединиться к организации Atlas Weekend 2019.

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Медийщик, арт-критик, куратор проектов современного искусства. Была шеф-редактором киевского ситигайда "Афиша" и журнала "Украинская культура".