Вышел первый номер мужского Vogue

1 апреля «Медиа Группа Украина» выпустила первый номер мужского Vogue, сообщается на сайте издания.

«Когда мы планировали и создавали этот журнал, никто не мог предположить, что нас ждет пандемия COVID-19. Мы не подозревали, что за пару недель станем другими людьми, живущими в другом мире. Но номер отпечатан, завтра (1 апреля – ред) вы увидите его в супермаркетах и киосках, которые работают во время карантина. И сможете купить в открытых точках продажи прессы или онлайн – smartpress.com, pressreader.com, Magzter», – говорится в сообщении медиа.

Все оффлайн-активности по случаю выхода первого номера Vogue Man UA перенесены на осень – вместо этого планируется ряд online-событий.

Кроме того, главные материалы первого номера будут доступны на сайте vogue.ua – для тех, у кого не будет возможности приобрести печатную версию.

В пресс-службе МГУ «Телекритике» уточнили, что журнал сезонный – он будет выходить два раза в год (весна-лето и осень-зима). Главный редактор — Филипп Власов.

Напомним, ранее пресс-служба «Медиа Группы Украина» сообщила «Телекритике», что, несмотря на карантин, продолжает выпускать свои журналы (апрельский номер Vogue уже вышел, а майский редакция должна сдать в печать на днях) и на 1 апреля планировала выход первого номера VogueMan.

«В дальнейшем мы будем ориентироваться по ситуации, поскольку все стремительно меняется», – сообщили тогда в МГУ.

Также в медиагруппе обращают внимание читателей на то, что все журналы упакованы в защитную пленку.

Фото: сайт vogue.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!