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ВВС в своем контенте обратит особое внимание на людей с инвалидностью

от Telekritika
От Telekritika 243
Главная Новости ВВС в своем контенте обратит особое внимание на людей с инвалидностью

BBC обещает включать в эфирную сетку больше телепрограмм про людей с инвалидностью и с их участием.

Такая задача была поставлена перед составителями сетки вещания. Особое внимание менеджмент корпорации просит уделить программам и сериалам, где изначально не было таких людей на экране и их присутствие не задумывалось. Об этом пишет TheGuardian.

Этот шаг позволит BBC обеспечить «достойное представительство в эфире людей с ограниченными возможностями». Более того, для тех людей с инвалидностью, которые хотели бы начать свою карьеру в корпорации, предусмотрены специальные базовые оплачиваемые контракты. По этим контрактам, новички смогут начать работать в BBC уже сейчас и получать необходимый для дальнейшего трудоустройства опыт.

В 2016 году количество людей с ограниченными возможностями, работающих в BBC, составляло 8% от всего числа сотрудников. К 2020 году планируется довести эту цифру до 12%.

Напомним, в июне стало известно, что британские пенсионеры больше не смогут бесплатно смотреть ВВС. Новое правило вступит в силу в июне 2020 года и будет касаться 3,7 миллиона пенсионеров.

Фото: pixabay

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