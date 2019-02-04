Все по плану: Google строит города, ориентируясь на трафик
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Все по плану: Google строит города, ориентируясь на трафик

от Telekritika
От Telekritika 29
Главная Интернет Все по плану: Google строит города, ориентируясь на трафик

Дочерняя компания Google разработала ПО для сбора данных о перемещении и активности жителей населенных пунктов.

Разработчики Sidewalk Labs, дочерней компании Google, предлагают собирать данные с мобильных устройств о перемещении и активности горожан. Это упростит сбор информации для планирования городской застройки.

Программа Replica собирает информацию о местонахождении пользователей смартфонов, анонимизирует ее и «усредняет», а затем использует в симуляции, воспроизводящей настоящий город. Данные получают, строго по согласию пользователей смартфонов, которых невозможно поименно вычислить. Информацию разработчикам Sidewalk Labs поставляют мобильные операторы и компании.

По словам разработчиков, данное ПО позволяет получить исчерпывающую информацию о перемещениях людей в конкретном населенном пункте. Оно не только отследит самые популярные маршруты, но и зафиксирует, каким транспортом жители пользуются, по каким дорогам ездят на работу или ходят за покупками в магазин.

В Чикаго, Портленде и Канзас-Сити уже готовы воспользоваться Replica. Городские власти считают, что Replica поможет развивать города, сделает их удобными, а также поможет определить наиболее подходящее время для проведения ремонтных работ.

Фото: www.sidewalklabs.com

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