Andrey Portnov/Facebook
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Возвращение блудного Портнова

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 127
Главная Новости Возвращение блудного Портнова

Не повезло с КНУ им. Шевченко, значит повезет на ТВ. Буквально через пару часов после того, как ректор столичного университета Леонид Губернский отменил указ о восстановлении Андрея Портнова, экс-советник Януковича объявил о собственной программе на телеканале NewsOne.

После возвращения 19 мая этого года Андрей Портнов, бывший политик времен Януковича, подозреваемый по делу о госизмене, а также один из авторов скандального «пакета 16 января», всячески старается найти свое место на родине. О причинах возвращения спустя 5 лет политик умалчивает, призывая остальных сбежавших из страны возвращаться. В первую очередь экс-политик подался на старое насиженное место – в Киевский университет имени Тараса Шевченко, где он работал на должности профессора кафедры конституционного права с 2009 по 2014 гг. Но такое назначение студенты не поддержали. Под давлением общественности вчера вечером решение все-таки отменили. Портнов в ответ лишь отшутился – дескать, послушал он обвинения в свой адрес и сам решил выступить против Портнова.

Портнов против Портнова

Скриншот из Telegram-канала Портнова

Вчера на телеканале NewsOne вышел анонс новой программы с Андреем Портновым, который начинается со слов «Он уже здесь». Как заявил телеканал, название проекта будет достаточно символическим – «Преступление и наказание», а соведущим Портнова станет генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.

«Пять лет ему не разрешали вернуться. Он много знает про преступления предыдущего правительства. И знает, как работает закон», – говорится в анонсе.

 

О каком правительстве речь – пока неясно. Ведь ранее, в блиц-интервью Наталье Влащенко Портнов заявлял, что «Порошенко обязан сесть в тюрьму за все свои преступления». Так что, вероятно, грехи команды Януковича останутся нетронутыми. В подтверждение этим предположениям Андрей Портнов написал пост в Telegram, где сообщил, что готовит помимо программы серию лекций о Порошенко и Ко.

 

Анонс лекции от Портнова

 

Правда, зачем гадать – премьера проекта «Преступление и наказание» запланирована сегодня на 19:15.

Читайте также: «Медведчук любит троицу: зачем кум Путина обзавелся третьим новостным телеканалом». 

Заглавное фото: Facebook Андрея Портнова 

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