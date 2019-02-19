Возможен перезапуск сериала «Новости»
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Возможен перезапуск сериала «Новости»

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Кино Возможен перезапуск сериала «Новости»

Аарон Соркин может перезапустить сериал НВО о работе новостной редакции вымышленного кабельного телеканала, что было бы очень кстати в эпоху fake news и Трампа.

Актриса сериала «Новости» Оливия Манн, сыгравшая ведущую экономических новостей Слоан Сэббит, заявила в интервью изданию ET: «Мы с Томом Садоски (сыграл Дона Кифера) говорили с Соркиным о перезапуске. Он очень занят, но мы возлагаем большие надежды, что все сложится. Было бы очень интересно увидеть, как Соркин взялся бы за тему сейчас и как «Новости» работали бы в сегодняшней повестке».

Оливия Манн, которая действительно посещала школу журналистики, призналась, что очень ценит пропагандистскую философию сериала: «Для меня, как человека, который ходил в школу журналистики и обладает большой любовью к журналистам и средствам массовой информации, этот сериал всегда был любовным письмом к журналистам, которые показывают через что они проходят, чтобы рассказать те истории, которые они хотят рассказать. Я надеюсь, посмотрим. Мы с Томми проводим переговоры с Соркиным».

В последнее время Аарон Соркин занимался адаптацией романа Харпер Ли «Убить пересмешника» для Бродвея, а также обсуждал возможность перезапуска сериала «Западное крыло» о вымышленной администрации президента-демократа в США. Сценарист также допускал, что снимет продолжение фильма «Социальная сеть».

Подробно о сериале «Новости» мы писали в нашем материале.

Фото: Facebook

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