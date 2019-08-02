«Воля» за 5 лет потратила на украинскую озвучку своих киноканалов 5 миллионов

1 августа эксклюзивным киноканалам линейки «Воля CINE+» провайдера «Воля» исполнилось пять лет. В ротации за 5 лет работы каналов показали около 6 тысяч часов контента. В украинскую озвучку кинопроизведений за это время провайдер инвестировал более 5 миллионов гривен. На украинском было озвучено около 1500 фильмов (около 2200 часов). За пять лет собственные каналы «Воля CINE+» обрели популярность среди абонентов провайдера: их смотрят около полумиллиона семей, сообщает пресс-служба «Воли».

Запуск каналов был «новаторским в украинском телевизионном пространстве», говорится в сообщении: «Каналы “Воля CINE+” стали первыми украинскими фильмовыми каналами с мировым киноконтентом в HD-формате. Это первые украинские PAY TV телеканалы (т. е. фильмы не прерываются на рекламу). В частности, для Украины – это уникальный продукт, ведь он не предлагается для дистрибуции на рынке», – рассказывает компания.

В «Воле» отмечают также высокие показатели смотрения телеканалов: их смотрят около 500 тысяч семей. По данным независимого рейтингового агентства BigData, каналы «Воля CINE+» уверенно занимают топ-позиции по телепросмотру. Например, «Воля CINE+ HIT» и «Воля CINE+» входят в топ-5 фильмовых каналов, а «Воля CINE+ MIX» и «Воля CINE+ LEGEND» – в первой десятке.

«Запуск такого долгосрочного стратегического проекта в разгар нестабильной ситуации в стране и радикального падения гривны был очень смелым шагом. Но мы решились на риск, чтобы дать нашему абоненту еще больше качественного, лицензионного контента. У нас была уверенность, что мы очень хорошо знаем нашего потребителя и сможем предложить именно такие каналы, которые ему нужны. Ведь мы всегда ориентируемся на вкусы и предпочтения наших абонентов», – отметил СЕО компании «Воля» Антон Дзюбенко.

Напомним, в 2014 году в пул вещателей провайдера вошли два телеканала в формате высокой четкости (high definition) – «Воля CINE+ HD» и «Воля CINE+ HIT», и три – «Воля CINE+», «Воля CINE+ LEGEND» и «Воля CINE+ MIX» – в обычном цифровом (standard definition). Через два года компания запустила шестой вещатель – CINE+ KIDS, «первый детский канал в HD-качестве». Телеканалы «Воли» транслируют контент ведущих производителей и мировых киностудий – Disney, Universal, Pixar, Lucasfilm, Marvel, DreamWorks и других. Компания акцентирует на том, что телеканалы имеют опцию по выбору языковой дорожки при просмотре. В 2018-м компания начала производство собственного контента, выпустив комедийный мини-сериал «По воле случая». Сериал основан на реальных забавных историях, в которые попадали как абоненты, так и сотрудники компании.

Фото: pixabay