📹Vogue обзавелись новым руководителем видеопроизводства

Об этом сообщает Variety.

Роберт Земмер присоединится к команде Condé Nast в Нью-Йорке под руководством Кроя Макнамары, старшего вице-президента по программированию Condé Nast Entertainment. До этого Земмер был главой контента в Premier Music Group и The Fader, а начинал свою карьеру старшим видеорежиссером в Vice Media.

«Творческий потенциал Роберта и его блестящая способность рассказывать истории станут активами нашего растущего видеобизнеса», – говорит Макнамара. «Его уникальный опыт привлечения аудитории будет помогать расширять популярные видеоканалы Vogue».

Напомним, на YouTube-канал Vogue подписаны более 5 млн человек, а весь видеоконтент, опубликованный Vogue, был просмотрен более 2 млрд раз.

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Фото: Conde Nast Entertainment