Vodafone в Ирландии будет «сдавать» клиентов, которые занимались пиратством

Компания Vodafone Ireland согласилась на так называемый «режим трех ударов» для борьбы с воровством контента. Телеком-провайдер будет передавать данные клиентов, которые трижды были замечены в просмотре/прослушивании нелегального контента, правообладателям, чтобы те могли обратиться в суд. Первые два сообщения от провайдера пользователю – информационные, предупреждающие, пишет torrentfreak.

За такой подход интернет-провайдеров Ирландская ассоциация музыки (IRMA) боролась более 10 лет. Правообладатели применяли механику notice-and-takedown, отслеживали предполагаемых нарушителей и отправляли жалобы их интернет-провайдерам. А те, в свою очередь, должны были перенаправить их своим клиентам и в случае игнорирования за этим следовал суд и отключение от интернета.

Украинская антипиратская ассоциация «Чистое небо» поинтересовалась позицией украинского подразделения компании. В нем заявили, что руководствуются едиными международными стандартами деятельности группы Vodafone – они являются обязательными для всех стран присутствия Vodafone. Но при этом в компании соблюдают законодательство Украины, которое столь жесткие меры не предусматривает. «Мы работаем в соответствии с законами нашей страны, а также с международным законодательством, которое распространяется на нашу деятельность, – комментирует Виктория Рубан, ССО Vodafone UA. – К нарушению законов кем бы то ни было относимся резко отрицательно. Мы – за соблюдение законов, цивилизованное ведение бизнеса и ответственное пользование услугами». Виктория Рубан указывает на разработанную в Украине политику честного пользования телеком-услугами, которая предполагает равный доступ всех клиентов к инфраструктуре и сервисам Vodafone и честное пользование ими.

Другие украинские телеком-провайдеры также подтвердили приверженность законам и цивилизованному ведению бизнеса. В lifecell «Чистое небо» заверили, что компания всегда действует исключительно в рамках законодательства и на этом строит свои отношения с абонентами и партнерами. «Киевстар» подтвердил, что сотрудничает исключительно с партнерами, которые имеют права на информационно-развлекательный контент и поддерживают культуру ответственного использования интернета.

Британский бренд Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний (работает в 26 странах) и представляет в Украине ведущего мобильного оператора, который обслуживает 20,9 млн абонентов.

Напомним, до конца месяца киберполиция проводит всеукраинскую антипиратскую спецоперацию.

Фото: кадр из мультфильма «Остров сокровищ»