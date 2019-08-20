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VOD-сервис 1+1 video запустил трансляцию канала про смешанные единоборства

от Telekritika
От Telekritika 634
Главная Диджитал VOD-сервис 1+1 video запустил трансляцию канала про смешанные единоборства

На VOD-платформе 1+1 video началась трансляция канала про MMA «Спорт». Зрителям доступна библиотека боев и прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам.

VOD-платформа 1+1 video запустила трансляцию эксклюзивного онлайн-канала про смешанные единоборства «Спорт», ориентированного на мужскую аудиторию. Это первый эксперимент медиагруппы по адаптации контента и созданию канала в интернете под запрос рекламодателей и их аудитории.

Контент представлен библиотекой боев MMA и прямыми трансляциями турниров по смешанным единоборствам. Канал доступен на сайте 1+1 video и в мобильном приложении, причем платная подписка для его просмотра не нужна.

«Трансляция спортивного вещателя – это эксперимент с нишевым контентом на нашей VOD-платформе. В дальнейшем возможно расширение тематик канала – показ футбола и других популярных видов спорта. Мы активно работаем с разными сегментами зрителей и всегда находимся в поиске интересных продуктов и предложений для рекламодателей», – отметил Артем Лёзин, руководитель VOD-платформы 1+1 video.

В День независимости, 24 августа, состоится ближайшая онлайн-трансляция канала «Спорт» на 1+1 video. Зрителям покажут первый профессиональный чемпионат по кикбоксингу с участием украинских бойцов по правилам К-1.

Отметим, ранее холдинг 1+1 media запустил платную подписку на VOD-платформу 1+1 video, видеобиблиотека которой содержит более 25 тыс. часов контента и позволяет смотреть прямые эфиры 6 телеканалов медиахолдинга: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПЛЮСПЛЮС», «Бигуди», «УНІАН ТБ».

Фото: pixabay

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