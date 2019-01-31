Во время протестов в Венесуэле задержали французских журналистов

Как сообщает Deutsche Welle, 29 января власти Венесуэлы задержали сотрудников французского телеканала TMC Пьера Кайе и Батиста де Монтье, а также их продюсера. Венесуэльский журналистский профсоюз SNTP отмечает, что французы вели съемку демонстрации в поддержку диктатора Николаса Мадуро.

Напомним, 9 января 2017 года Николаса Мадуро лишили поста главы государства из-за неисполнения обязанностей в соответствие с 233 статьей конституции страны. Однако 10 января Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента антиконституционным и заявил, что парламент не может сместить президента с должности. С января 2019 года Венесуэла переживает новый политический кризис после переизбрания Мадуро на второй срок. 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором.

США, многие латиноамериканские страны и часть стран Запада поддержали лидера оппозиции, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают «законного президента». Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе.

Заметим, до 29 января в Каракасе также были задержаны двое сотрудников Национального телевидения Чили (TVN) – Родриго Перес и Гонсало Бараона, а также сопровождавший их гражданин Венесуэлы. Через 12 часов венесуэльца отпустили. Чилийцев должны депортировать после 14 часов содержания под стражей, заявил МИД Чили, который выступил с жесткой критикой действий властей Венесуэлы в отношении журналистов. Переса и Бараону обвинили в нарушении «зоны безопасности».

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