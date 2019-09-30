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Во Львове предприниматель незаконно распространял книги из России

от Telekritika
От Telekritika 709
Главная Новости Во Львове предприниматель незаконно распространял книги из России

Во Львове оштрафовали предпринимателя, который без разрешительных документов продавал российскую издательскую продукцию.

25 сентября Госкомтелерадио при содействии СБУ во Львовской области пресекло незаконную реализацию во Львове книжной продукции, завезенной с территории России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Книги, которые распространялись, изъяли из оборота, а на предпринимателя наложили штраф и применили соответствующие санкции.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Согласно этому закону, издательская продукция, которая изготовлена ​​или ввозится с территории России и временно оккупированной территории Украины, может распространяться в Украине только при наличии разрешения.

Ранее «Телекритика» писала, что в гостинице на Прикарпатье транслировали запрещенные российские телеканалы.

Фото: Unsplash

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