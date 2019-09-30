Во Львове предприниматель незаконно распространял книги из России

25 сентября Госкомтелерадио при содействии СБУ во Львовской области пресекло незаконную реализацию во Львове книжной продукции, завезенной с территории России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Книги, которые распространялись, изъяли из оборота, а на предпринимателя наложили штраф и применили соответствующие санкции.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Согласно этому закону, издательская продукция, которая изготовлена ​​или ввозится с территории России и временно оккупированной территории Украины, может распространяться в Украине только при наличии разрешения.

Ранее «Телекритика» писала, что в гостинице на Прикарпатье транслировали запрещенные российские телеканалы.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!