НовостиТВ

На «Прямом» появятся две новые программы Березовца, одна из них заменит «Итоги» Киселева

от Telekritika
От Telekritika 971
Главная Новости На «Прямом» появятся две новые программы Березовца, одна из них заменит «Итоги» Киселева

Обе программы стартуют в сентябре

9 сентября на Прямом канале выходит в эфир новая программа политтехнолога и ведущего Тараса Березовца. Проект займет вечерний слот передачи «Итоги» Евгения Киселева. Об этом Березовец сообщил  на своей странице в Facebook.

«С нового сезона я стал ведущим вечерней программы на “Прямом”. Через две недели программа “Итоги”, неизменным автором и ведущим которой был Евгений Киселев, перестанет выходить в эфир и вместо нее с 9 сентября появится новая, вести которую с 22:00 до 23:00 буду я. Это будет итоговая программа дня с новыми “фишечками”. Работать в эфирном слоте Киселева – это большой вызов и ответственность. Но с самой лучшей командой “Прямого” все выйдет», – написал Тарас Березовец.

ДОПОЛНЕНО В комментарии «Телекритике» Березовец сообщил, что программа будет называться «Прямой контакт». «Формат разговорный с одним гостем. Подведение итогов дня. Трансляция с понедельника по четверг с 22:00 до 23:00», – добавил он.

Также Березовец сообщил «Телекритике», что 15 сентября на Прямом канале выйдет еще одна новая программа – итоговая еженедельная программа «Большие новости». «Это воскресная итоговая программа событий недели в международной и внутренней политике. Ведущий я один. В студии приглашенные гости до 4 людей. Продолжительность эфира 45 минут. Старт программы 15 сентября», – рассказал ведущий.

Напомним, что Евгений Киселев заявил о своем уходе с канала в прямом эфире программы «Итоги». Ведущий сообщил, что хочет заняться новыми проектами, в том числе книгой, идею которой уже давно вынашивал. Киселев подтвердил «Телекритике» информацию о сотрудничестве с «Радио НВ».

Фото: Facebook-страница Тараса Березовца 

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

?Vogue обзавелись новым руководителем видеопроизводства

21.05.2019

В США вручат $250 000 за акт научного...

17.05.2018

Создательница «Исчезнувшей» займется ремейком «Утопии» для Amazon

20.04.2018

Комедия «DZIDZIO: Перший раз» за два уик-энда собрала...

07.11.2018

Ко Дню независимости Hromadske покажет фильм про пленных...

20.08.2019

Наталья Влащенко на яхте, а Наталка Якимович –...

28.08.2017

Без Зеленского, но со звездами: в Одессе снимают...

26.07.2019

Зрители разгромили новый фильм о Шерлоке Холмсе

27.12.2018

Лондонский мужской журнал The Jackal перестал быть бесплатным

02.04.2018

Кажется, Apple хочет сделать свои сериалы бесплатными –...

11.10.2018