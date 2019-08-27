На «Прямом» появятся две новые программы Березовца, одна из них заменит «Итоги» Киселева

9 сентября на Прямом канале выходит в эфир новая программа политтехнолога и ведущего Тараса Березовца. Проект займет вечерний слот передачи «Итоги» Евгения Киселева. Об этом Березовец сообщил на своей странице в Facebook.

«С нового сезона я стал ведущим вечерней программы на “Прямом”. Через две недели программа “Итоги”, неизменным автором и ведущим которой был Евгений Киселев, перестанет выходить в эфир и вместо нее с 9 сентября появится новая, вести которую с 22:00 до 23:00 буду я. Это будет итоговая программа дня с новыми “фишечками”. Работать в эфирном слоте Киселева – это большой вызов и ответственность. Но с самой лучшей командой “Прямого” все выйдет», – написал Тарас Березовец.

ДОПОЛНЕНО В комментарии «Телекритике» Березовец сообщил, что программа будет называться «Прямой контакт». «Формат разговорный с одним гостем. Подведение итогов дня. Трансляция с понедельника по четверг с 22:00 до 23:00», – добавил он.

Также Березовец сообщил «Телекритике», что 15 сентября на Прямом канале выйдет еще одна новая программа – итоговая еженедельная программа «Большие новости». «Это воскресная итоговая программа событий недели в международной и внутренней политике. Ведущий я один. В студии приглашенные гости до 4 людей. Продолжительность эфира 45 минут. Старт программы 15 сентября», – рассказал ведущий.

Напомним, что Евгений Киселев заявил о своем уходе с канала в прямом эфире программы «Итоги». Ведущий сообщил, что хочет заняться новыми проектами, в том числе книгой, идею которой уже давно вынашивал. Киселев подтвердил «Телекритике» информацию о сотрудничестве с «Радио НВ».

Фото: Facebook-страница Тараса Березовца