Владелец журнала «Фокус» продает его

Как сообщает сам Анатолий Евтухов, сделка по продаже журнала «Фокус» еще не закрыта. Но есть договоренность с будущим владельцем, что перезапуском издания займется бывший главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин. Ему предстоит разработать новую стратегию издания, сообщает theБабель.

Владимир Федорин уже встретился с редакцией «Фокуса». На встрече присутствовал и бывший редактор журнала Дмитрий Фионик. Он будет делать акцент на больших текстах-историях. Федорин рассказал коллективу издания о своем опыте в «Forbes-Украина» и о том, насколько важно, чтоб коммерческий отдел не вмешивался в работу СМИ. В ближайшее время Федорин собирается тесно общаться с редакцией, давать консультации и развивать сайт, журнал, а также видеонаправление.

Новость прокомментировал в своем Facebook Владимир Федорин. Имя нового инвестора не назвал.

Напомним, летом прошлого года журнал «Фокус» покинули ряд журналистов. Причиной была редакционная политика. Тогда сообщалось, что на «Фокус Медиа» имеет влияние народный депутат от группы «Відродження» Виталий Хомутинник. Холдинг объединяет журнал «Фокус», сайт focus.ua и приложение «Фокус. Красивая страна». Его официальный собственник Анатолий Евтухов – владелец радиохолдинга Business Radio Group.

Фото: Фокус Медиа