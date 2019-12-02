Владелец Daily Mail приобрел ежедневную британскую газету

Владелец Daily Mail купил газету «і» за 49,6 млн фунтов стерлингов у издательской группы JPI Media. Об этом сообщает City Am.

Фонд The Daily Mail и General Trust (DMGT), которому также принадлежит Metro, объявили о приобретении издания: «Мы видим хорошие возможности для развития inews.co.uk как растущего цифрового медиаактива. В финансовом отношении «і» станет сильным генератором денежных средств для группы».

В заявлении, размещенном на сайте DMGT, исполнительный директор Пол Цвилленберг сообщил, что группа сохранит редакционную независимость «і». «Читатели ценят ее особый стиль и политически нейтральный подход, и мы стремимся к этому», — сказал он.

Поглощение является частью амбициозной стратегии приобретения медиагруппы, поскольку она стремится укрепить свои позиции на рынке издателей.

После продажи газеты JPI Media перестал быть владельцем изданий во всей Великобритании. Также на региональные издания JPI Media претендовал издательский дом Reach, а сейчас их хочет купить Newsquest.

Напомним, газета «і» была основана в 2010 году как приложение к газете The Independent. В 2016 году ее купило издательство Johnston Press за £24 млн. Однако в прошлом году из-за банкротства издательства она была выкуплена кредиторами, которые основали медиакомпанию JPI Media. Тираж «і» в рабочие дни недели составляет около 170 тыс. экземпляров, а у субботнего выпуска — 190 тыс. экземпляров. У сайта inews.co.uk около 300 тыс. ежедневных посетителей. Операционная прибыль издания в прошлом году составила £11 млн.

Фото: Pexels

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