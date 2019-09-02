Винницкий журналист заявил, что его побили фанаты Шария

31 августа в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений обратился главный редактор винницкого интернет-издания «Вежа» Андрей Качор. Пострадавший сообщил, что неизвестный нанес ему удар в голову в одном из развлекательных заведений города. Подробнее об инциденте он также написал на своей странице в Facebook.

Андрей Качор обратился в правоохранительные органы. Винницкая полиция сообщает, что установила личность нападавшего, им оказался 27-летний житель областного центра. «По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Такое преступление наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года», – говорится в официальном сообщении полиции.

По мнению Андрея Качора, поводом для нападения стал материал издания «Вежа» от 8 июля о том, что винницкие активисты сняли и спалили агитационные стенды партии блогера Анатолия Шария. Журналист на своей странице в Facebook также вспоминает 15-минутный ролик Шария про него и его семью, а также приводит свою публикацию о якобы планах поклонников Шария напасть на журналиста и его коллег.

Тогда Андрей Качор написал заявление в полицию и обратился в СБУ. Винницкий отдел полиции 12 июля начал уголовное производство по факту угроз в адрес главного редактора «Вежі».

Фото: «Вежа»