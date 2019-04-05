▶ 👄Vine time: как интернет-формат добрался до «Сніданку з 1+1»
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▶ 👄Vine time: как интернет-формат добрался до «Сніданку з 1+1»

от Telekritika
От Telekritika 80
Главная Новости ▶ 👄Vine time: как интернет-формат добрался до «Сніданку з 1+1»

5 апреля в эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» состоялась премьера новой рубрики «ТАКаШО», в которой будут показывать вайны – юмористические короткие видео на социальную тематику.

«Сніданок з 1+1» бьет рекорды, активно развивает новые форматы и проявления в соцсетях, а также креативит над взаимодействием телевидения с интернет-платформами в развитие этого направления и возникла идея вайн-рубрики «ТАКаШО».

В современном мире, с его ритмом и свойственным человеку «клиповым мышлением», вайн является одним из идеальных решений  по привлечению пользователя социальных сетей к телевидению. Вайны собирают миллионы просмотров и лайков и это легкий лаконичный формат: в короткий  видеоролик должна вместиться емкая история юмористического толка, понятная широкой аудитории.

«Вайнить» в «Сніданку» будет ведущая и журналист рубрики Ирина Гулей: «Ежедневно под постами «Сніданок з 1+1» мы читаем сотни комментариев с эмоциональными историями наших зрителей – кто-то возмущается, кто-то увлекается, кто-то просит совет. Мне кажется, если добавить немного позитива, любую ситуацию можно воспринимать легко. Надеемся, наши легкие видео помогут всем посмотреть даже на неприятности под другим углом».

Для своей страницы в социальной сети Instagram Ирина ранее уже снимала вайны о работе журналистов. Также в течение прошлого года она попробовала себя в 21 профессии и рассказала об особенностях каждой зрителям «Сніданку» в проекте «Профессии».

▶ 👄Vine time: как интернет-формат добрался до «Сніданку з 1+1»

Ирина Гулей и Татьяна Алферова. Фото: пресс-служба «Сніданок з 1+1»

Над созданием проекта также работает режиссер Татьяна Алферова, которая ранее сняла знаковый документальный фильм «С Днем рождения, Чувак» к 50-летию Кузьмы Скрябина, и операторы Андрей Медведев, Антон Иванов, Евгений Полинкевич, Олег Писарев.

В некоторых выпусках к ведущей будут присоединяться украинские звезды. В частности, постоянный кулинарный эксперт «Сніданок з 1+1» Евгений Клопотенко уже снялся в вайне о неудачном свидании.

Также недавно «Телекритика» писала о том, почему интерактивность будущее украинских сериалов.

Фото: пресс-служба «Сніданку з 1+1»

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