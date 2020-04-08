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Від Нацради вимагають покарання за проросійську пропаганду

от Telekritika
От Telekritika 131
Главная Новости Від Нацради вимагають покарання за проросійську пропаганду

Екс-член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський вимагає санкцій для телеканалів 112 Україна і НАШ.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна негайно відновити розгляд результатів перевірок телеканалів, в діяльності яких наявні ознаки пропаганди органів держави-агресора. С такою заявою виступив екс-член Національної ради Сергій Костинський.

На сьогоднішній день регулятор утримується не тільки від розгляду результатів перевірки телеканалу 112 Україна, що завершилася ще взимку, але й телеканалу НАШ.

«Нагадаю, 19 грудня минулого року в ефірі цього телеканалу Національна рада зафіксувала трансляцію прес-конференції Владіміра Путіна, що супроводжувалася плашкою «Москва. Наживо», — написав Костинський. — Частина преc-конференції президента та головнокомандуючого держави-агресора, що транслювалася телеканалом, була безальтернативною подачею однобічної суб’єктивної позиції Владіміра Путіна. Сам факт трансляції події у такому форматі має ознаки порушення абзаців четвертого, дев`ятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»… Проєкт рішення за результатами проведеної перевірки передбачає накладання на телеканал НАШ санкцій попередження та штраф».

Сергій Костинський вважає, що Національна рада повинна змінити свій порядок роботи, а саме – повернутися до розгляду результатів перевірок телеканалів та радіостанцій, в ефірі яких поширюються тези російської пропаганди, а сама діяльність створює ризики для інформаційної безпеки України.

Нагадаємо, Медіарух, Незалежна медійна рада та медійні громадські організації висловлюють обурення щодо рішення влади запустити трансляцію телевізійних уроків під час карантину на проросійських пропагандистських каналах NewsOne, 112 і ZIK.

Фото: 112.юа

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