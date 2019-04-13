⛔ Viasat прошел проверку Нацсовета на предмет трансляции российских телеканалов

Спутниковая платформа Viasat прошла проверку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на предмет трансляции российских телеканалов. Об этом сообщил на своей Фейсбук-странице член регулятора Сергей Костинский, который был инициатором проверки провайдера.

«За результатами моніторингу Національною радою Viasat з’ясувалося, що в пакеті програм, які формує провайдер для перегляду своїм абонентам, російських телеканалів немає. Тобто провайдер не порушував вимог закону і рішень Національної ради. В принципі, це вдалося з'ясувати одразу», - отметил чиновник.

Вместе с тем он считает, что провайдер «оставил открытым для пользователей доступ к российским каналам со своего оборудования». Как результат абонентам доступны российские телеканалы, которые вещают в открытом виде со спутника Hot-Bird 13 С – ТНТ, СТС, «РТР-Планета», «Россия 24», «НТВ-мир», «8 ТВ», «Первый канал. Всемирная сеть», тощо. Поэтому чиновник просит Viasat устранить возможность смотреть открытые российские каналы своим абонентам: «За результатами моніторингу ми офіційно звернулися до провайдера програмної послуги «Viasat» з інформацією про те, що інші учасники ринку зазвичай обмежують доступ своїх абонентів до заборонених російських телеканалів. Тому сподіваємося, що Viasat (ТОВ «Віжн ТБ»), яке виконує букву закону і не ретранслює російські телеканали, все ж таки розгляне можливість обмеження вільного доступу своїх абонентів до російських каналів зі свого обладнання», - резюмировал Сергей Костинский.

Компания Viasat в ответ чиновнику указала, что использует оборудование сторонних компаний-производителей. Доступ к некодированным каналам можно будет устранить после кодирования телеканалов украинских телегрупп, для чего на рынок будут доставлены новые тюнеры: «В наших заявах ми говорили, що супутникові ресивери дозволяють користувачу самостійно встановлювати канали і оператор не може технічно завадити цьому. Звертаємо вашу увагу, що питання та проблема поширення російських каналів на супутниковому телебаченні більш глобальна. Оператори супутникового телебачення це лише 2% від 4,5 млн домогосподарств з переглядом ТВ по супутнику. 98% таких користувачів дивляться відкриті канали в тому числі російські або використовують платні піратські сервіси, в яких російські канали вже встановлені. Саме це має бути предметом найбільшого контролю з боку регулятора. Ми готові активно підтримати таку ініціативу. Також хочемо зазначити, що під кодування супутникового сигналу оператори розробляють та закуповують бокси, які дозволяють дистанційно блокувати канали, в тому числі і російські, тому вкотре наголошуємо на необхідності того, щоб кодування відбулося», - разъяснил Viasat.

Ранее компания Viasat уже разъясняла, что сет-топ-боксы, которые используют потребители для просмотра телеканалов, могут принимать контент в двух диапазонах, один из которых позволяет вручную настраивать открытые каналы. Поскольку сигнал российских телеканалов не закодирован, потребительские тюнеры могут принимать его. Таким образом, несмотря на то что провайдер не предоставляет такую ​​услугу, зрители могут самостоятельно и независимо от провайдера настроить доступ к российским каналам.

Напомним, 28 марта журналист «Укринформа» сообщил о трансляции ряда телеканалов России, которые были ему установлены по рекомендации работника компании-подрядчика, с которым сотрудничает Viasat. Информацию журналиста сразу подхватил и предал широкой огласке на заседании Нацсовета Сергей Костинский, представляющий в этом органе президентскую четверку, после чего потребовал огласить провайдеру внеплановую проверку. Компания провела служебное внутреннее расследование. В результате Viasat прекратил сотрудничество с этим подрядчиком, с остальными подрядчиками и мастерами-наладчиками обещали провести информационно-разъяснительную работу. После этого компания заявила, что стала жертвой заказной кампании по дискредитации бренда в соцсетях и на телеканале «Прямой». По мнению спутниковой платформы, ее использовали как инструмент предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты.

Планирует ли Нацсовет проводить проверку на предмет трансляции некодированных российских телеканалов второго провайдера спутникового телевидения – компании XtraTV, не сообщалось.

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