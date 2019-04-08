Холдинг «Вести» назвал киевский FM-конкурс незаконным и обещает суды

Холдинг «Вести Украина» беглого министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко собирается обжаловать результаты конкурса на 104,6 МГц в Киеве, на которой до 3 марта 2017 года вещало «Радио Вести» (лицензией владело ООО «ТРК “Дивосвіт”»). Несмотря на участие в конкурсе сразу двух компаний холдинга, в «Вести Украина» указывают на его незаконность. Об этом говорится в релизе, распространенным холдингом.

«Ч. 9 ст. 4 закона "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что не допускается двойное лицензирование одного и того же вида деятельности в области телевидения и радиовещания. Такими неправомерными действиями члены Нацсовета сознательно нарушили указанный принцип. Кроме того, должностные лица Нацсовета фактически спровоцировали новый спор, стороной которого будет не только Нацсовет, но и компания — победитель конкурса, которая при этом не была заранее проинформирована о таком обременении», - говорится в сообщении.

Ольга Семченко, глава совета директоров «Вести Украина», не уточняет, когда именно холдинг подаст в суд на Нацсовет и компанию-победителя. «Убеждены, что проведением такого конкурса нарушаются права и законные интересы не только «Радио Вести», но и других компаний, являющихся участниками конкурса. Это противоречит принципу верховенства права, основополагающим принципам государственной политики в сфере телевидения и радиовещания. Медиахолдинг «Вести Украина» и впредь будет отстаивать свои законные права и интересы в судебном порядке», — прокомментировала Ольга Семченко.

Как писала «Телекритика», во время конкурса адвокат «Радио Вести» обратился к членам Нацсовета с требованием об отмене решения касательно объявления конкурса на частоту 104,6 МГц в Киеве до решения судебных споров между Нацсоветом и «Радио Вести» об отказе в продлении лицензии на вещание на этой частоте. Во время заседания адвокатом радиостанции сообщалось о намерениях подать в суд, независимо от компании победителя.

По мнению холдинга, Нацсовет скрыл от конкурсантов тот факт, что частота «Радио Вести» до сих пор находится в судебном споре. «Частота 104,6 МГц в Киеве является предметом действующего судебного спора. Предоставление возможности другому лицу вещать на этой волне преждевременно и противоправно. Однако, Нацсовет при проведении конкурса на указанную частоту скрыл этот факт, что нарушило права других компаний, изъявивших желание участвовать в конкурсе», - сообщает в релизе компании.

Хотя, как писала «Телекритика», согласно данным госреестра судебных решений, на самом деле «Радио Вести» (ООО «ТРК "Дивосвіт"») проиграло Нацсовету два суды на предмет неправомерности продление лицензии для вещания на киевской частоте: 15 февраля 2018 года – первый суд, а 12 июня 2018-го – апелляцию. 4 октября 2018 года «Радио Вести» подало кассационную жалобу в Верховный суд, который открыл кассационное производство и отказал «Радио Вести» в приостановлении исполнения решений судов предыдущих инстанций.

В своем релизе холдинг указывает, что некими «правоохранительными органами» возбуждены уголовные производства из-за противоправных действий должностных лиц Нацсовета: «По заявлениям «Радио Вести» относительно противоправных действий должностных лиц Нацсовета правоохранительными органами возбуждены уголовные производства по предварительной правовой квалификации «Злоупотребление властью или служебным положением». Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается, и окончательная правовая оценка действиям сотрудников Нацсовета правоохранителями еще не дана», - говорится в уведомлении.

Также в холдинге настаивают на том, что «благодаря Нацсовету формат «Радио Вестей» достался радио «Прямой ФМ»».

Напомним, частота 104,6 МГц (2 кВт) на радиоконкурсе 4 апреля отошла Radio JAZZ (ООО «Ч К»), которое поровну принадлежит генеральному директору радиохолдинга «ТАВР Медиа» Игорю Чернышову и гендиректору «Радио Рокс» Сергею Кузину. Частота 88,4 МГц (мощность 1кВт) отошла информационно-«репортажному» «Прямому ФМ», который был единственным претендентом. Конкурентами Radio JAZZ были сразу 4 компании, из которых – компании из холдинга «Вести Украина». Конкурс имел признаки коррупции – победитель был известный еще до его оглашения.

Фото: Вести