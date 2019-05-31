Весь Vanity Fair теперь в цифре

Легендарность издания Vanity Fair – устоявшийся факт, не требующий долгих пояснений. Даже те, кто далек от лоска нью-йоркского и голливудского истеблишмента, знают это название. Для тех же, кто не владеет английским в совершенстве, журнал ассоциируется с грандиозными обложками, которые последнее десятилетие чаще всего снимает звезда фотоискусства Энни Лейбовиц.

Команда журналистов, некоторые из которых удостоены Пулитцеровской премии, пишет о политике, моде и других аспектах массовой культуры в издании под ироничным названием «Ярмарка тщеславия» (перевод с англ. Vanity Fair). Оказаться на страницах этого глянца под силу далеко не всем знаменитостям. «Телекритика» рассказывает, в чем ценность полного цифрового архива издания с 1913 года.

Vanity Fair выходил с 1913 года, пока в 1935 году не объединился с Vogue . Затем находилось под руководством издательства Condé Nast, и уже с 1983 года вернулся к самостоятельности.

Архив из более 700 номеров в диджитал-формате – это история развития политической жизни, становления публичных деятелей, а главное – прогнозов на тогдашнее будущее. По выпускам Vanity Fair можно проследить развитие ключевых событий в мире, оправдались ли ожидания экспертов и знаменитостей, их карьерный рост и достижения. Особенно интересны довоенные выпуски.

На сайте издания главный редактор Радика Джонс рассказала о том, почему так ценно наследие Vanity Fair и что обязательно к прочтению. Далее мы даем перевод прекрасного письма к читателю главного редактора под названием «Посетите архив Vanity Fair прямо сейчас».

«V.F. начал свое существование в 1913 году и назывался Dress & Vanity Fair, это был журнал о мужском стиле, издаваемый Condé Montrose Nast. По ходу пьесы журнал потерял слово Dress и приобрел первого – смелого и новаторского – редактора Фрэнка Крауниншилда (Frank Crowninshield), который превратил Vanity Fair в журнал, охватывающий все аспекты культурной и изысканной жизни. Подавленный Великой депрессией и началом Второй мировой войны журнал закрыл свои двери в 1936 году, но был возвращен к жизни Ньюхаусом (S.I. Newhouse) в 1983 году. Тина Браун наполнила его блеском, гламуром и избыточностью стиля 80-х, сочетая мощную журналистику с литературными течениями, представленными такими авторами, как Мартин Эмис и Вильям Стайрон. Грейдон Картер (Graydon Carter), опираясь на свою журналистскую уникальность, отстаивал интересы журналистов-репортеров и военных фотографов, добавляя ноты ностальгии по очарованию Старого Голливуда (запустив в журнале Hollywood Issue в 1995 году) и представляя миру Сури Круз и Кейтлин Дженнер.

Журналы развиваются так же, как живут люди, в соответствии с меняющимся вокруг них миром и отвечая на эти изменения, но они сохраняют свою основную ДНК, а архив ведет учет всех напечатанных номеров журнала

Когда главный редактор передал эстафету мне, я попросила дать мне переплетенные фолианты всех номеров журнала, чтобы лучше впитать его историю. Журналы развиваются так же, как живут люди, в соответствии с меняющимся вокруг них миром и отвечая на эти изменения, но они сохраняют свою основную ДНК, а архив ведет учет всех напечатанных номеров журнала.

Для цифрового архива мы курировали страницы, посвященные главным темам и участникам журнала, от «Преступления и наказания» и до Кристофера Хитченса.

Вы можете сделать закладки историй, чтобы прочитать их позже и создать свои собственные подборки и поделиться ими с читателями.

Вы можете создать собственные каналы информации с начала 20 века до начала 21-го – свидетельства изменчивого характера влияний и стремлений людей, от высоких изысканий высокой культуры до восхитительных глубин падения.

Вы увидите, как это часто видим мы, что последние новости, т. е. истории и скандалы настоящего, уходят корнями в прошлое, и чаще всего на страницах V.F. появляются нормальные герои: игроки, личности и злодеи. Например нынешний обитатель Белого дома.

В течение первого месяца доступ к нашему архиву будет бесплатным – все, что вам нужно сделать, это создать учетную запись здесь.

Заходи, копайся и ныряй в кроличью нору. После 30 июня он станет привилегией членства в V.F. сообществе, с полным доступом, предоставленным подписчикам. Если вы еще не присоединились к нам, пусть архив будет вашим приглашением и вашим гидом».

Фото: Getty Images