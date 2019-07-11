Великобритания и Канада создают фонд защиты журналистов

Фонд, которым будет управлять ЮНЕСКО, займется поддержкой и юридической помощью журналистам по всему миру. Великобритания выделит на него $3,75 млн в течение следующих 5 лет. Канада должна потратить $765 тыс.

Новость о создании фонда объявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на первой конференции по вопросам свободы СМИ в Лондоне Global Media Freedom Conference. Он также сообщил, что по всему миру откроют представительства для содействия свободе прессы и создадут контактную группу единомышленников. Ее задачей будет в унисон лоббировать интересы СМИ, подвергающихся нападкам. Группа станет своего рода командой быстрого реагирования, которая поможет министрам иностранных дел и послам «реагировать как одно целое на случаи злоупотреблений», – сообщает CNN.

По словам Ханта, «самая надежная защита от темной стороны власти – это подотчетность и контроль». Министр назначил адвоката по правам человека Амаль Клуни специальным посланником по вопросам свободы СМИ. Она также соберет группу экспертов, которые будут консультировать правительства стран о том, как законы или действия влияют на свободу прессы. Амаль Клуни в своем выступлении нелестно отозвалась об американском президенте и его отношении к медиа: «Сегодня в стране Джеймса Медисона есть лидер, который осуждает СМИ, делая честных журналистов по всему миру уязвимыми для злоупотреблений».

На днях появилась информация о том, что российским пропагандистским информагентствам RT и Sputnik запретили участвовать в международной конференции по вопросам свободы СМИ в Лондоне. Причина отказа – активное распространение дезинформации этими агентствами. Российское посольство назвало это решение «прямой политически мотивированной дискриминацией».

Фото: Global News