Ведущая Нового канала Алла Костромичева не может вернуться в Украину

Ведущая модельного реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева не может прилететь в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах. Об этом пишет пресс-служба «Нового».

Костромичева пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили как раз за несколько часов до того, как Украина закрыла воздушное пространство.

«Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти», — отмечает ведущая.

В консульстве Украины в Германии уже сформировали список украинцев, которые находятся в Мюнхене. Туда входит 250 человек. Теперь все они ждут решения из Киева — пока непонятно, когда и как людей смогут доставить на родину.

Фото: Instagram-страница Костромичевой

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